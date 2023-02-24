24 февраля 2023

В США раскрыли, почему НАТО боится России

19FortyFive: ядерное оружие — главное преимущество России
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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, оружие, ярс, тополь, stock, СНВ, ДСНВ, ядерное
НАТО держится в стороне из-за наличия ядерного оружия у России, пишет 19FortyFive Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Наличие ядерного оружия является неоспоримым козырем России, который заставляет НАТО осторожно подходить к перспективе прямого столкновения с РФ и по возможности продолжать оставаться в стороне. Об этом пишет американское издание 19FortyFive.

«Ядерное оружие гарантировало, что НАТО останется в стороне», — говорится в материале издания. Там добавили, что обладание Россией ядерным оружием является ее большим преимуществом при решении вопросов геополитического характера.

Ранее советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан признал наличие обеспокоенности США возможностью применения президентом России Владимиром Путиным ядерного оружия в зоне проведения спецоперации. Также в Белом доме заявили, что пока не видят перемен в готовности ядерных сил России, передает телеканал 360. Президент США Джо Байден также подтвердил отсутствие признаков возможного применения Россией ядерного оружия, пишет «Национальная служба новостей».

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Наличие ядерного оружия является неоспоримым козырем России, который заставляет НАТО осторожно подходить к перспективе прямого столкновения с РФ и по возможности продолжать оставаться в стороне. Об этом пишет американское издание 19FortyFive. «Ядерное оружие гарантировало, что НАТО останется в стороне», — говорится в материале издания. Там добавили, что обладание Россией ядерным оружием является ее большим преимуществом при решении вопросов геополитического характера. Ранее советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан признал наличие обеспокоенности США возможностью применения президентом России Владимиром Путиным ядерного оружия в зоне проведения спецоперации. Также в Белом доме заявили, что пока не видят перемен в готовности ядерных сил России, передает телеканал 360. Президент США Джо Байден также подтвердил отсутствие признаков возможного применения Россией ядерного оружия, пишет «Национальная служба новостей».
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