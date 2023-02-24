24 февраля 2023

В США испугались, что Путин применит ядерное оружие в зоне СВО

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Президент США. stock, stock, Джейк Салливан
Джейк Салливан: США не видят оснований опасаться применения РФ ядерного оружия Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В США возник страх того, что президент России Владимир Путин применит ядерное оружие в рамках спецоперации, однако в Вашингтоне не нашли веских оснований опасаться этого в настоящее время. Об этом заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан в телефонном разговоре с экспертами 23 февраля.

«По первому пункту Салливан сказал, что на самом деле нет никаких опасений, что Владимир Путин применит стратегическое ядерное оружие против Украины или западных союзников. Все еще есть внутренние опасения, что он может отдать приказ о применении тактического ядерного оружия на украинском поле боя, хотя в настоящее время нет никаких острых признаков того, что это произойдет в ближайшее время», — говорится в публикации Politico.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО будет следить за ядерным оружием в России. Он подчеркнул, что альянсу нужен контроль над вооружениями и абсолютная прозрачность. Пресс-секретарь госдепа США Нед Прайс обратился с просьбой к российскому президенту Владимиру Путину не начинать ядерную войну.

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В США возник страх того, что президент России Владимир Путин применит ядерное оружие в рамках спецоперации, однако в Вашингтоне не нашли веских оснований опасаться этого в настоящее время. Об этом заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан в телефонном разговоре с экспертами 23 февраля. «По первому пункту Салливан сказал, что на самом деле нет никаких опасений, что Владимир Путин применит стратегическое ядерное оружие против Украины или западных союзников. Все еще есть внутренние опасения, что он может отдать приказ о применении тактического ядерного оружия на украинском поле боя, хотя в настоящее время нет никаких острых признаков того, что это произойдет в ближайшее время», — говорится в публикации Politico. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО будет следить за ядерным оружием в России. Он подчеркнул, что альянсу нужен контроль над вооружениями и абсолютная прозрачность. Пресс-секретарь госдепа США Нед Прайс обратился с просьбой к российскому президенту Владимиру Путину не начинать ядерную войну.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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