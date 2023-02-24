В США испугались, что Путин применит ядерное оружие в зоне СВО

25 февраля 2023 в 04:45 Размер текста - 17 +

Джейк Салливан: США не видят оснований опасаться применения РФ ядерного оружия Фото: Official White House / Erin Scott новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В США возник страх того, что президент России Владимир Путин применит ядерное оружие в рамках спецоперации, однако в Вашингтоне не нашли веских оснований опасаться этого в настоящее время. Об этом заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан в телефонном разговоре с экспертами 23 февраля. «По первому пункту Салливан сказал, что на самом деле нет никаких опасений, что Владимир Путин применит стратегическое ядерное оружие против Украины или западных союзников. Все еще есть внутренние опасения, что он может отдать приказ о применении тактического ядерного оружия на украинском поле боя, хотя в настоящее время нет никаких острых признаков того, что это произойдет в ближайшее время», — говорится в публикации Politico . Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО будет следить за ядерным оружием в России. Он подчеркнул, что альянсу нужен контроль над вооружениями и абсолютная прозрачность. Пресс-секретарь госдепа США Нед Прайс обратился с просьбой к российскому президенту Владимиру Путину не начинать ядерную войну.

В США возник страх того, что президент России Владимир Путин применит ядерное оружие в рамках спецоперации, однако в Вашингтоне не нашли веских оснований опасаться этого в настоящее время. Об этом заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан в телефонном разговоре с экспертами 23 февраля. «По первому пункту Салливан сказал, что на самом деле нет никаких опасений, что Владимир Путин применит стратегическое ядерное оружие против Украины или западных союзников. Все еще есть внутренние опасения, что он может отдать приказ о применении тактического ядерного оружия на украинском поле боя, хотя в настоящее время нет никаких острых признаков того, что это произойдет в ближайшее время», — говорится в публикации Politico. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО будет следить за ядерным оружием в России. Он подчеркнул, что альянсу нужен контроль над вооружениями и абсолютная прозрачность. Пресс-секретарь госдепа США Нед Прайс обратился с просьбой к российскому президенту Владимиру Путину не начинать ядерную войну.