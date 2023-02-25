В Госдуме заявили, что у Германии нет права вмешиваться в конфликт на Украине

Депутат Госдумы Валеев: Германия не может вмешаться в конфликт на Украине из-за международно-правовых норм

26 февраля 2023 в 01:02 Размер текста - 17 +

Немецкий политолог Клаус Кресс заявлял, что Германия имеет право вмешаться в конфликт на Украине Фото: Николай Бастриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Германия не обладает международно-правовыми основаниями для прямого вмешательства в конфликт на Украине. Об этом в разговоре с URA.RU заявил заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев. Ранее политолог из Германии Клаус Кресс заявил, что страна имеет право вмешаться в конфликт на Украине. Он обвинил немецких политиков в нерешительности и добавил, что ФРГ может позволить себе больше, чем она делает сейчас. «Адекватным это заявление сложно назвать. Все страны на Западе, члены НАТО, как правило, ссылаются на статью пятую своего устава о коллективной безопасности. Но, в данном случае, это вряд ли применимо, потому что Украина не является членом НАТО и членом Евросоюза. Поэтому международно-правовых норм, которые позволяли бы Германии вступить в конфликт нет», — сказал Эрнест Валеев. Собеседник агентства отметил, что западные лидеры держат в голове наличие ядерных сил у России. «Я не любитель прогнозов. Противник даже. Но до сих пор все разумные руководители стран, входящих в НАТО, пока опровергают такую возможность. Но сама логика событий, когда они все больше и больше втягиваются в обеспечение оружием Украины, полностью исключить такую возможность нельзя, хотя главным сдерживающим фактором здесь является российский ракетно-ядерный щит», — заключил парламентарий. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Германия не обладает международно-правовыми основаниями для прямого вмешательства в конфликт на Украине. Об этом в разговоре с URA.RU заявил заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев. Ранее политолог из Германии Клаус Кресс заявил, что страна имеет право вмешаться в конфликт на Украине. Он обвинил немецких политиков в нерешительности и добавил, что ФРГ может позволить себе больше, чем она делает сейчас. «Адекватным это заявление сложно назвать. Все страны на Западе, члены НАТО, как правило, ссылаются на статью пятую своего устава о коллективной безопасности. Но, в данном случае, это вряд ли применимо, потому что Украина не является членом НАТО и членом Евросоюза. Поэтому международно-правовых норм, которые позволяли бы Германии вступить в конфликт нет», — сказал Эрнест Валеев. Собеседник агентства отметил, что западные лидеры держат в голове наличие ядерных сил у России. «Я не любитель прогнозов. Противник даже. Но до сих пор все разумные руководители стран, входящих в НАТО, пока опровергают такую возможность. Но сама логика событий, когда они все больше и больше втягиваются в обеспечение оружием Украины, полностью исключить такую возможность нельзя, хотя главным сдерживающим фактором здесь является российский ракетно-ядерный щит», — заключил парламентарий.