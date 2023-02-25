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В ЯНАО открыли движение по важному зимнику

© Служба новостей «URA.RU»
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Восстановление переправы на реке Лямин, разрушенной ледоходом. Сургут, зимник, зимняя дорога, трасса
Зимник открыт до особого распоряжения Фото:

В Красноселькупском районе (ЯНАО) открыли движение по зимнику Коротчаево—Красноселькуп для всех видов транспорта массой до 30 тонн. Об этом сообщается в официальном telegram-канале администрации района.

«В связи со складывающимися погодными условиями с 14.00 26 февраля 2023 года разрешено движение по автозимнику Коротчаево—Красноселькуп до особого распоряжения. Движение будет доступно для всех видов транспортных средств общей массой до 30 тонн», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО дорожники расчистили зимник Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале от последствий метелей. По нему разрешено движение автомобилей массой до 20 тонн. Работа зимника была остановлена 16 февраля из-за плохой погоды.

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В Красноселькупском районе (ЯНАО) открыли движение по зимнику Коротчаево—Красноселькуп для всех видов транспорта массой до 30 тонн. Об этом сообщается в официальном telegram-канале администрации района. «В связи со складывающимися погодными условиями с 14.00 26 февраля 2023 года разрешено движение по автозимнику Коротчаево—Красноселькуп до особого распоряжения. Движение будет доступно для всех видов транспортных средств общей массой до 30 тонн», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО дорожники расчистили зимник Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале от последствий метелей. По нему разрешено движение автомобилей массой до 20 тонн. Работа зимника была остановлена 16 февраля из-за плохой погоды.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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