26 февраля 2023

Пермячка полгода била свою дочь и заставляла сына есть с пола

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт на тему детская безопасность. Курган, наказание, насилие, мальчик, домашнее насилие, ребенок, строгий родитель
Ее приговорили к условному наказанию Фото:

Жительница Оханска (Пермский край) полгода издевалась над своими малолетними детьми. Ее признали виновной в истязании ее дочери и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей в отношении сына. Подробности сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

«Установлено, что 42-летняя жительница Оханска с января по июль 2022 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, систематически била свою 9-летнюю дочь по малозначительным поводам. Она наносила удары руками по голове и телу потерпевшей», — указано в пресс-релизе.

Кроме того, женщина развела дома антисанитарию, оставляла детей без присмотра, морила их голодом, а сына воспитывала тем, что заставляла есть пищу, поднятую с пола. Пермячку признали виновной по двум статьям, суд назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы условно.

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Жительница Оханска (Пермский край) полгода издевалась над своими малолетними детьми. Ее признали виновной в истязании ее дочери и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей в отношении сына. Подробности сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. «Установлено, что 42-летняя жительница Оханска с января по июль 2022 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, систематически била свою 9-летнюю дочь по малозначительным поводам. Она наносила удары руками по голове и телу потерпевшей», — указано в пресс-релизе. Кроме того, женщина развела дома антисанитарию, оставляла детей без присмотра, морила их голодом, а сына воспитывала тем, что заставляла есть пищу, поднятую с пола. Пермячку признали виновной по двум статьям, суд назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы условно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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