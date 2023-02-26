Пермячка полгода била свою дочь и заставляла сына есть с пола

27 февраля 2023 в 13:45 Размер текста - 17 +

Ее приговорили к условному наказанию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительница Оханска (Пермский край) полгода издевалась над своими малолетними детьми. Ее признали виновной в истязании ее дочери и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей в отношении сына. Подробности сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. «Установлено, что 42-летняя жительница Оханска с января по июль 2022 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, систематически била свою 9-летнюю дочь по малозначительным поводам. Она наносила удары руками по голове и телу потерпевшей», — указано в пресс-релизе. Кроме того, женщина развела дома антисанитарию, оставляла детей без присмотра, морила их голодом, а сына воспитывала тем, что заставляла есть пищу, поднятую с пола. Пермячку признали виновной по двум статьям, суд назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы условно.

Жительница Оханска (Пермский край) полгода издевалась над своими малолетними детьми. Ее признали виновной в истязании ее дочери и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей в отношении сына. Подробности сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. «Установлено, что 42-летняя жительница Оханска с января по июль 2022 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, систематически била свою 9-летнюю дочь по малозначительным поводам. Она наносила удары руками по голове и телу потерпевшей», — указано в пресс-релизе. Кроме того, женщина развела дома антисанитарию, оставляла детей без присмотра, морила их голодом, а сына воспитывала тем, что заставляла есть пищу, поднятую с пола. Пермячку признали виновной по двум статьям, суд назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы условно.