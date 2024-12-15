Бастрыкин потребовал разобраться с проблемной дорогой в Пермском крае

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин требует провести проверку и разобраться с ненадлежащей транспортной инфраструктурой в Добрянском округе Пермского края. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Пермскому краю.
«Поступили сообщения о том, что единственная автодорога, соединяющая шесть населенных пунктов с административным центром, находится в непригодном состоянии. На ее поверхности образовались ямы и колеи, а очистка полотна от снега и наледи не осуществляется. В связи с этим, граждане лишены беспрепятственного доступа к соцобъектам», — говорится в официальном telegram-канале ведомства.
Уточняется, что из-за плохого состояния дороги, транспортные компании отказываются перевозить пассажиров. Ход проверки находится на контроле в центральном аппарате ведомства.
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