15 декабря 2024
14 декабря 2024

Бастрыкин потребовал разобраться с проблемной дорогой в Пермском крае

© Служба новостей «URA.RU»
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Ход проверки на контроле в центральном аппарате ведомства
Ход проверки на контроле в центральном аппарате ведомства Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин требует провести проверку и разобраться с ненадлежащей транспортной инфраструктурой в Добрянском округе Пермского края. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Пермскому краю.

«Поступили сообщения о том, что единственная автодорога, соединяющая шесть населенных пунктов с административным центром, находится в непригодном состоянии. На ее поверхности образовались ямы и колеи, а очистка полотна от снега и наледи не осуществляется. В связи с этим, граждане лишены беспрепятственного доступа к соцобъектам», — говорится в официальном telegram-канале ведомства.

Уточняется, что из-за плохого состояния дороги, транспортные компании отказываются перевозить пассажиров. Ход проверки находится на контроле в центральном аппарате ведомства.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин требует провести проверку и разобраться с ненадлежащей транспортной инфраструктурой в Добрянском округе Пермского края. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Пермскому краю. «Поступили сообщения о том, что единственная автодорога, соединяющая шесть населенных пунктов с административным центром, находится в непригодном состоянии. На ее поверхности образовались ямы и колеи, а очистка полотна от снега и наледи не осуществляется. В связи с этим, граждане лишены беспрепятственного доступа к соцобъектам», — говорится в официальном telegram-канале ведомства. Уточняется, что из-за плохого состояния дороги, транспортные компании отказываются перевозить пассажиров. Ход проверки находится на контроле в центральном аппарате ведомства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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