14 декабря 2024

Экс-губернатор Пермского края вошел в группу по ликвидации ЧП в Керченском проливе

Басаргин вошел в группу по ликвидации последствий ЧП с танкерами в Черном море
© Служба новостей «URA.RU»
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В 2012–2017 годах Виктор Басаргин был губернатором Пермского края
В 2012–2017 годах Виктор Басаргин был губернатором Пермского края Фото:
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Два танкера с нефтью и мазутом тонут около Керчи, на борту есть люди

Бывший губернатор Пермского края Виктор Басаргин вошел в рабочую группу по ликвидации последствий ЧП с танкерами в Керченском проливе. Об этом сообщила пресс-служба правительства. 

«Премьер-министр РФ Михаил Мишустин по поручению президента России Владимира Путина создал рабочую группу для координации работы по ликвидации последствий ЧП с танкерами в акватории Черного моря. Ее возглавит вице-премьер Виталий Савельев», — сообщает telegram-канал правительства. В состав комиссии войдут министр транспорта Роман Старовойт, руководитель Росморречфлота Андрей Тарасенко, глава Ространснадзора Виктор Басаргин, представители Минприроды, МЧС, администрации Краснодарского края. 

Ранее URA.RU сообщало, что утром 15 декабря в Керченском проливе шторм привел к крушению сразу двух танкеров — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Судна принадлежат убыточной пермской компании ООО «Кама Шиппинг».

В 2012–2017 годах Виктор Басаргин был губернатором Пермского края. С февраля 2017 года является главой Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор). 

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Бывший губернатор Пермского края Виктор Басаргин вошел в рабочую группу по ликвидации последствий ЧП с танкерами в Керченском проливе. Об этом сообщила пресс-служба правительства.  «Премьер-министр РФ Михаил Мишустин по поручению президента России Владимира Путина создал рабочую группу для координации работы по ликвидации последствий ЧП с танкерами в акватории Черного моря. Ее возглавит вице-премьер Виталий Савельев», — сообщает telegram-канал правительства. В состав комиссии войдут министр транспорта Роман Старовойт, руководитель Росморречфлота Андрей Тарасенко, глава Ространснадзора Виктор Басаргин, представители Минприроды, МЧС, администрации Краснодарского края.  Ранее URA.RU сообщало, что утром 15 декабря в Керченском проливе шторм привел к крушению сразу двух танкеров — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Судна принадлежат убыточной пермской компании ООО «Кама Шиппинг». В 2012–2017 годах Виктор Басаргин был губернатором Пермского края. С февраля 2017 года является главой Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор). 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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