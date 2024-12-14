Экс-губернатор Пермского края вошел в группу по ликвидации ЧП в Керченском проливе

Бывший губернатор Пермского края Виктор Басаргин вошел в рабочую группу по ликвидации последствий ЧП с танкерами в Керченском проливе. Об этом сообщила пресс-служба правительства.
«Премьер-министр РФ Михаил Мишустин по поручению президента России Владимира Путина создал рабочую группу для координации работы по ликвидации последствий ЧП с танкерами в акватории Черного моря. Ее возглавит вице-премьер Виталий Савельев», — сообщает telegram-канал правительства. В состав комиссии войдут министр транспорта Роман Старовойт, руководитель Росморречфлота Андрей Тарасенко, глава Ространснадзора Виктор Басаргин, представители Минприроды, МЧС, администрации Краснодарского края.
Ранее URA.RU сообщало, что утром 15 декабря в Керченском проливе шторм привел к крушению сразу двух танкеров — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Судна принадлежат убыточной пермской компании ООО «Кама Шиппинг».
В 2012–2017 годах Виктор Басаргин был губернатором Пермского края. С февраля 2017 года является главой Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор).
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