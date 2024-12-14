Госинспекция труда Прикамья расследует случай с капитаном тонущего танкера

Государственная инспекция труда в Пермском крае устанавливает обстоятельства тяжелого случая с капитаном танкера «Волгонефть 212». С тонущего судна удалось спасти весь экипаж. Капитан пострадал больше всех, он находится в реанимации в больнице города Анапы.
«В настоящее время инспекция осуществляет взаимодействие с МЧС, органами по труду республики Крым и судовладельцем, работодателем направлено извещение о несчастном случае. В ближайшее время будет сформирована комиссия по расследованию обстоятельств несчастного случая в целях проведения правового анализа соблюдения работодателем требований охраны труда», — рассказали в ведомстве
По данным Госинспекции, в результате спасательной информации с танкера эвакуированы все члены экипажа и направлены в медицинское учреждение для оказания помощи и установления тяжести вреда здоровью. Предварительно установлено, что капитан судна в тяжелом состоянии.
«Капитан танкера „Волгонефть 212“ наглотался воды и мазута, но смог выжить во время крушения судна. Он также потерял сознание, получил ушиб позвоночника и обморожение», — пишет telegram-канал Baza.
Уточняется, что при установлении нарушений требований трудового законодательства будут приняты меры административного характера. Материалы расследования несчастного случая направят в органы следствия для решения вопроса о привлечении виновных к уголовной ответственности.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что утром 15 декабря танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» потерпели крушение. Первый из них пошел ко дну в восьми километрах от побережья. На борту находились 13 членов экипажа. «Волгонефть 212» принадлежит убыточной пермской компании ООО «Кама шиппинг». Главное следственное управление СК России по Республике Крым и городу Севастополю возбудило два уголовных дела по факту крушения танкеров в акватории Черного моря.
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