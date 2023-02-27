Пермяк пырнул ножом знакомого из-за политических разногласий

Жителя Чусового (Пермский край) осудили на условный срок за то, что пырнул ножом своего знакомого. Это произошло на вечеринке, мужчины выпивали и поссорились из-за разногласий по поводу политической обстановки. Об этом сообщили в пресс-службе Чусовского городского суда.
«Житель Чусового употреблял с другим спиртные напитки. На фоне ревности и разногласий по поводу политической обстановки произошла ссора, один второму нанес вред средней тяжести. В дальнейшем нападавший использовал нож, чем причинил тяжкий вред здоровью потерпевшего», — указано в пресс-релизе суда.
Чусовской городской суд при вынесении приговора учел смягчающие обстоятельства — мужчина напал на потерпевшего, чтобы пресечь противоправные действия. Какие именно — не указано. Мужчину приговорили к трем годам лишения свободы условно.
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