Пермяк пырнул ножом знакомого из-за политических разногласий

27 февраля 2023 в 18:43 Размер текста - 17 +

Мужчину осудили на условный срок Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жителя Чусового (Пермский край) осудили на условный срок за то, что пырнул ножом своего знакомого. Это произошло на вечеринке, мужчины выпивали и поссорились из-за разногласий по поводу политической обстановки. Об этом сообщили в пресс-службе Чусовского городского суда. «Житель Чусового употреблял с другим спиртные напитки. На фоне ревности и разногласий по поводу политической обстановки произошла ссора, один второму нанес вред средней тяжести. В дальнейшем нападавший использовал нож, чем причинил тяжкий вред здоровью потерпевшего», — указано в пресс-релизе суда. Чусовской городской суд при вынесении приговора учел смягчающие обстоятельства — мужчина напал на потерпевшего, чтобы пресечь противоправные действия. Какие именно — не указано. Мужчину приговорили к трем годам лишения свободы условно.

Жителя Чусового (Пермский край) осудили на условный срок за то, что пырнул ножом своего знакомого. Это произошло на вечеринке, мужчины выпивали и поссорились из-за разногласий по поводу политической обстановки. Об этом сообщили в пресс-службе Чусовского городского суда. «Житель Чусового употреблял с другим спиртные напитки. На фоне ревности и разногласий по поводу политической обстановки произошла ссора, один второму нанес вред средней тяжести. В дальнейшем нападавший использовал нож, чем причинил тяжкий вред здоровью потерпевшего», — указано в пресс-релизе суда. Чусовской городской суд при вынесении приговора учел смягчающие обстоятельства — мужчина напал на потерпевшего, чтобы пресечь противоправные действия. Какие именно — не указано. Мужчину приговорили к трем годам лишения свободы условно.