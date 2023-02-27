27 февраля 2023

Пермская фирма похитила миллионы рублей при ремонте дорог

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Ремонт дороги по улице Коли Мяготина. Курган, экскаватор, улица коли мяготина, ковш экскаватора, зима, ремонт дорог, ремонт дорог зимой
Документы о ремонте дорог были подделаны Фото:

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Пермскому краю раскрыли крупное хищение денег при выполнении госконтракта по обслуживанию дорог. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

«Между КГБУ „Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края“ и крупным региональным подрядчиком был заключен контракт на ремонт автомобильной дороги. Полицейскими установлено, что по факту ремонт и закупка необходимых для его проведения материалов не закупались. Подрядчик подделала необходимые документы и предоставил их чиновникам, которые посчитали контракт исполненным», — пояснили в полиции.

Правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». По предварительным данным ущерб составил семь миллионов рублей. в отношении. Полицейские провели обыски в офисе подрядчика и у него дома, на данный момент оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.

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Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Пермскому краю раскрыли крупное хищение денег при выполнении госконтракта по обслуживанию дорог. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства. «Между КГБУ „Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края“ и крупным региональным подрядчиком был заключен контракт на ремонт автомобильной дороги. Полицейскими установлено, что по факту ремонт и закупка необходимых для его проведения материалов не закупались. Подрядчик подделала необходимые документы и предоставил их чиновникам, которые посчитали контракт исполненным», — пояснили в полиции. Правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». По предварительным данным ущерб составил семь миллионов рублей. в отношении. Полицейские провели обыски в офисе подрядчика и у него дома, на данный момент оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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