Сотрудник крупнейшего музея в ХМАО пожаловался на несправедливое распределение фонда оплаты труда

Сотрудник музея заявил, что зарплата руководства больше в несколько раз Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Ханты-Мансийске сотрудник музея природы и человека о несправедливом начислении заработной платы. На условиях анонимности он сообщил URA.RU, что зарплата руководства музея в несколько раз превышает оклад рядового специалиста.

«Зарплаты разнятся настолько, что не описать словами. Помощник директора получает около 100 тысяч рублей, у начальника службы более 300 тысяч. Рядовые сотрудники получают около 50 тысяч рублей», — сообщил сотрудник музея.

По словам работника, он обращался в комиссию по стимулирующим выплатам, но это не принесло результата. «Мною была подана жалоба на работу комиссии, но директор дал задание готовить отписки на случай проверки по моему обращению», — утверждает сотрудник.

Директор музея Глеб Чечевин подтвердил получение обращения в комиссию. «Я не могу раскрыть, были ли доводы удовлетворены, поскольку это будет нарушением закона о персональных данных. Однако заявление было принято, озвучено, рассмотрено, было вынесено соответствующее решение. У нас, как в любом бюджетном учреждении, есть положение об оплате труда, мы соблюдаем трудовое законодательство. Я как руководитель могу это подтвердить», — заверил Чечевин.

Ранее URA.RU писало об анонимной жалобе в социальной сети «Вконтакте», опубликованной от лица коллектива музея природы и человека. Автор послания предложил директору музея уволиться и покаяться.