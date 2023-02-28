28 февраля 2023

Сотрудник крупнейшего музея в ХМАО пожаловался на несправедливое распределение фонда оплаты труда

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудник музея заявил, что зарплата руководства больше в несколько раз Фото:

В Ханты-Мансийске сотрудник музея природы и человека о несправедливом начислении заработной платы. На условиях анонимности он сообщил URA.RU, что зарплата руководства музея в несколько раз превышает оклад рядового специалиста.

«Зарплаты разнятся настолько, что не описать словами. Помощник директора получает около 100 тысяч рублей, у начальника службы более 300 тысяч. Рядовые сотрудники получают около 50 тысяч рублей», — сообщил сотрудник музея.

По словам работника, он обращался в комиссию по стимулирующим выплатам, но это не принесло результата. «Мною была подана жалоба на работу комиссии, но директор дал задание готовить отписки на случай проверки по моему обращению», — утверждает сотрудник.

Директор музея Глеб Чечевин подтвердил получение обращения в комиссию. «Я не могу раскрыть, были ли доводы удовлетворены, поскольку это будет нарушением закона о персональных данных. Однако заявление было принято, озвучено, рассмотрено, было вынесено соответствующее решение. У нас, как в любом бюджетном учреждении, есть положение об оплате труда, мы соблюдаем трудовое законодательство. Я как руководитель могу это подтвердить», — заверил Чечевин.

Ранее URA.RU писало об анонимной жалобе в социальной сети «Вконтакте», опубликованной от лица коллектива музея природы и человека. Автор послания предложил директору музея уволиться и покаяться.

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В Ханты-Мансийске сотрудник музея природы и человека о несправедливом начислении заработной платы. На условиях анонимности он сообщил URA.RU, что зарплата руководства музея в несколько раз превышает оклад рядового специалиста. «Зарплаты разнятся настолько, что не описать словами. Помощник директора получает около 100 тысяч рублей, у начальника службы более 300 тысяч. Рядовые сотрудники получают около 50 тысяч рублей», — сообщил сотрудник музея. По словам работника, он обращался в комиссию по стимулирующим выплатам, но это не принесло результата. «Мною была подана жалоба на работу комиссии, но директор дал задание готовить отписки на случай проверки по моему обращению», — утверждает сотрудник. Директор музея Глеб Чечевин подтвердил получение обращения в комиссию. «Я не могу раскрыть, были ли доводы удовлетворены, поскольку это будет нарушением закона о персональных данных. Однако заявление было принято, озвучено, рассмотрено, было вынесено соответствующее решение. У нас, как в любом бюджетном учреждении, есть положение об оплате труда, мы соблюдаем трудовое законодательство. Я как руководитель могу это подтвердить», — заверил Чечевин. Ранее URA.RU писало об анонимной жалобе в социальной сети «Вконтакте», опубликованной от лица коллектива музея природы и человека. Автор послания предложил директору музея уволиться и покаяться.
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© Служба новостей «URA.RU»
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