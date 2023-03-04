04 марта 2023
03 марта 2023

В Тюмени произошла страшная авария с «перевертышем»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ДТП на пересечении Малышева и Розы Люксембург. Екатеринбург, дтп, происшествие, авария, перевернутая машина, дпс
В Тюмени при ДТП перевернулась машин Фото:

В Тюмени утром произошла жуткая авария на пересечении улиц Дружбы и Ветеранов труда. Об этом написали в telegram-канале «ЧС Тюмень».

«Серьезная авария произошла сегодня утром в Тюмени. Здесь столкнулись две машины. От удара один из перевернулся на крышу и получил значительные повреждения кузовной части», — пишут в социальной сети.

Пострадавших в аварии нет. Официальные комментарии ГИБДД ожидаются.

Авария с участием «перевертыша»
Фото:

О важных для каждого тюменца событиях — в Telegram-канале «Темы Тюмени». Подпишитесь, жмите на ссылку.

В Тюмени утром произошла жуткая авария на пересечении улиц Дружбы и Ветеранов труда. Об этом написали в telegram-канале «ЧС Тюмень». «Серьезная авария произошла сегодня утром в Тюмени. Здесь столкнулись две машины. От удара один из перевернулся на крышу и получил значительные повреждения кузовной части», — пишут в социальной сети. Пострадавших в аварии нет. Официальные комментарии ГИБДД ожидаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...