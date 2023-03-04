В Тюмени произошла страшная авария с «перевертышем»

В Тюмени при ДТП перевернулась машин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюмени утром произошла жуткая авария на пересечении улиц Дружбы и Ветеранов труда. Об этом написали в telegram-канале «ЧС Тюмень».

«Серьезная авария произошла сегодня утром в Тюмени. Здесь столкнулись две машины. От удара один из перевернулся на крышу и получил значительные повреждения кузовной части», — пишут в социальной сети.

Пострадавших в аварии нет. Официальные комментарии ГИБДД ожидаются.