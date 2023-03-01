В Тюменской области селяне пытаются «отбить» врача у чиновников

Жители Тюменского района Тюменской области собирают подписи в защиту терапевта, которого департамент здравоохранения переводит на другую работу. О проблеме пациенты рассказали в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».
«Пытаемся достучатся до департамента здравоохранения. Очень просим оставить нашего терапевта на своем участке. Это не выход оставлять одних без доктора, чтобы где-то закрыть нехватку кадров. За час в ФАПе села Салаирка собрали более 50 подписей жителей. Надеемся, что нас услышат», — такой пост появился в социальной сети.
Как пояснил автор, на участке, который обслуживает терапевт, запись к врачу расписана на неделю вперед. А появления специалиста люди ждали не один год.
Как пояснили в пресс-службе депздрава Тюменской области, перевод врача — это вынужденная, но временная мера. «Участковый терапевт, в связи с производственной необходимостью, временно привлечена к другим видам работ в Областной больнице №19. В скором времени она продолжит деятельность в своем филиале. Ни сокращения ставки, ни увольнения не происходит», — отметили в департаменте.
Там также добавили, что на время отсутствия специалиста помощь жителям оказывают другие терапевты. Пациентов перераспределили на их участки.
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