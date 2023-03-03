Свердловчанка обвинила в изнасиловании незнакомцев, чтобы разозлить любовника

Полицейские, проверившие заявление свердловчанки, уверены, что она оговорила мужчин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Свердловчанка, решившая вызвать ревность любовника, сообщила силовикам, что ее изнасиловали незнакомцы, которые на самом деле никогда ее не видели. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по Свердловской области.

«В конце января 2023 года подозреваемая обратилась в дежурную часть территориального отделения полиции с заявлением о том, что двое неизвестных ей мужчин якобы ее изнасиловали», — говорится в сообщении ведомства. Когда силовики стали проверять предполагаемых насильников, то выяснили, что те в первый раз видят оговорившую их свердловчанку.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил URA.RU, что женщина перед доносом поругалась с любовником и решила вызвать его ревность. Для этого она рассказала силовикам о надругательстве, но не думала, что это приведет к серьезным последствиям. Полицейские, проводившие проверку, быстро раскрыли ложь, и в отношении женщины заведено уголовное дело по статье о ложном доносе.