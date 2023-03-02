02 марта 2023
01 марта 2023

Губернатор ЯНАО поставил новую цель для центра одаренных детей

© Служба новостей «URA.RU»
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Власти намерены привлечь как можно больше школьников к олимпиадам Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поставил новую цель перед центром одаренных детей «Сириус», который находится в Салехарде. Как сообщил губернатор во время посещения центра, в текущем году планируется привлечь как можно больше учащихся для участия в олимпиадах.

«В этом году поставили новую цель — охватить олимпиадным движением как можно больше школьников, заинтересовать ребят точными науками. У регионального центра поддержки одаренных детей в этой задаче одна из основных ролей. И самое главное, что учиться здесь нравится и самим школьникам, они стремятся попасть сюда на интенсивы или профильные смены», — приводит слова Дмитрия Артюхова пресс-служба правительства.

Отмечается, что в 2022 году в заведении были открыты новые лаборатории, благодаря которым спектр направлений образования расширился. В центр также могут поступить школьники со всего региона и обучаться у преподавателей, которые закончили обучение в лучших вузах страны.

Ранее URA.RU рассказывало, что власти Ямала в текущем году намерены оптимизировать работу госучреждений, подведомственных окружному департаменту образования. В их перечень вошел и «Центр выявления и поддержки одаренных детей ЯНАО».

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поставил новую цель перед центром одаренных детей «Сириус», который находится в Салехарде. Как сообщил губернатор во время посещения центра, в текущем году планируется привлечь как можно больше учащихся для участия в олимпиадах. «В этом году поставили новую цель — охватить олимпиадным движением как можно больше школьников, заинтересовать ребят точными науками. У регионального центра поддержки одаренных детей в этой задаче одна из основных ролей. И самое главное, что учиться здесь нравится и самим школьникам, они стремятся попасть сюда на интенсивы или профильные смены», — приводит слова Дмитрия Артюхова пресс-служба правительства. Отмечается, что в 2022 году в заведении были открыты новые лаборатории, благодаря которым спектр направлений образования расширился. В центр также могут поступить школьники со всего региона и обучаться у преподавателей, которые закончили обучение в лучших вузах страны. Ранее URA.RU рассказывало, что власти Ямала в текущем году намерены оптимизировать работу госучреждений, подведомственных окружному департаменту образования. В их перечень вошел и «Центр выявления и поддержки одаренных детей ЯНАО».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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