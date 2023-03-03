В Перми за 45 миллионов рублей продается ресторан Burger King

Договор аренды с Burger King заключен на 15 лет (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Индустриальном районе Перми продается здание ресторана Burger King. Стоимость — 45 миллионов рублей. Менеджер управляющей компании «Актив», которая занимается продажей недвижимости, рассказала URA.RU, что объект был построен в 2021 году двумя пермскими предпринимателями.

«У них такой бизнес. Они покупают земельные участки, потом строят там недвижимость, находят арендаторов и продают активы. Договор аренды с сетью Burger King был заключен в год ввода здания в эксплуатацию сроком на 15 лет. Сеть фаст-фуда платит арендную плату, плюсом идут проценты от доходов. Сейчас у них обороты снизились, но в любом случае выплачивают собственнику здания не менее 350 тысяч рублей в месяц», — пояснила корреспонденту URA.RU менеджер.

Она также добавила, что площадь объекта — 350 квадратных метров, размер земельного участка — 15 соток. Отопление в здании центральное. Расположен ресторан по адресу ул. 1-я Красавинская, 82. Поблизости находятся жилые дома, поликлиника и отделение почты.

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