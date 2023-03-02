В районах ХМАО отменили занятия для школьников

В ХМАО школьникам Березовского и Белоярского районов можно не посещать школу из-за морозной погоды. Информация об этом опубликована на сайте «Госуслуги».
«Активное сообщение об объявлении актированного дня. Диапазон классов с 1 по 8, температура воздуха от -27.4С до -32.5С, сила ветра 0-2 метра в секунду», — сообщается на портале «Госуслуги».
Актированный день для классов с 1 по 4 объявлен в населенных пунктах Ванзеват, Теги, Ванзетур, Шайтанка, Березово, Полноват, Игрим, Светлый, Шеркалы, Нижние Нарыкары, Чемаши, Перегребное. Для классов с 1 по 8 актировки объявлены в Лыхма, Белоярский, Казым, Верхнеказымский, Кимкьясуй, Сосьва.
Ранее URA.RU рассказало, что в ХМАО вернутся тридцатиградусные морозы. Для первой смены школьников 2 марта актировки были объявлены в двух населенных пунктах Березовского района.
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