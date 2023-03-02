02 марта 2023
01 марта 2023

В районах ХМАО отменили занятия для школьников

В Белоярском и Березовском районах ученикам с 1 по 8 классы разрешили не идти в школы
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Замороженная стройка стадиона на территории школы №5. Курган, холод, погода, климат, мороз, похолодание
В ХМАО объявлены актированные дни в Белоярском и Березовском районах Фото:

В ХМАО школьникам Березовского и Белоярского районов можно не посещать школу из-за морозной погоды. Информация об этом опубликована на сайте «Госуслуги».

«Активное сообщение об объявлении актированного дня. Диапазон классов с 1 по 8, температура воздуха от -27.4С до -32.5С, сила ветра 0-2 метра в секунду», — сообщается на портале «Госуслуги».

Актированный день для классов с 1 по 4 объявлен в населенных пунктах Ванзеват, Теги, Ванзетур, Шайтанка, Березово, Полноват, Игрим, Светлый, Шеркалы, Нижние Нарыкары, Чемаши, Перегребное. Для классов с 1 по 8 актировки объявлены в Лыхма, Белоярский, Казым, Верхнеказымский, Кимкьясуй, Сосьва.

Ранее URA.RU рассказало, что в ХМАО вернутся тридцатиградусные морозы. Для первой смены школьников 2 марта актировки были объявлены в двух населенных пунктах Березовского района.

О важных для каждого югорчанина событиях — в Telegram-канале «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, жмите на ссылку.

В ХМАО школьникам Березовского и Белоярского районов можно не посещать школу из-за морозной погоды. Информация об этом опубликована на сайте «Госуслуги». «Активное сообщение об объявлении актированного дня. Диапазон классов с 1 по 8, температура воздуха от -27.4С до -32.5С, сила ветра 0-2 метра в секунду», — сообщается на портале «Госуслуги». Актированный день для классов с 1 по 4 объявлен в населенных пунктах Ванзеват, Теги, Ванзетур, Шайтанка, Березово, Полноват, Игрим, Светлый, Шеркалы, Нижние Нарыкары, Чемаши, Перегребное. Для классов с 1 по 8 актировки объявлены в Лыхма, Белоярский, Казым, Верхнеказымский, Кимкьясуй, Сосьва. Ранее URA.RU рассказало, что в ХМАО вернутся тридцатиградусные морозы. Для первой смены школьников 2 марта актировки были объявлены в двух населенных пунктах Березовского района.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...