Половина пермяков отметит 8 марта на работе

04 марта 2023 в 12:42 Размер текста - 17 +

Почти половина пермяков отметит 8 марта на работе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Почти половина пермяков отметят 8 марта на работе, поздравляя коллег. Лишь в четверти компаний организацию берет на себя работодатель. Результаты опроса представили аналитики Авито Работа. «В Перми 46% людей планируют отмечать 8 марта на работе и поздравлять сотрудниц с праздником. Например, 4% респондентов отметили, что в их офисах вручают подарки от организации. Еще 9% рассказали, что в компании планируется полноценный корпоративный праздник», — сообщили аналитики сервиса. При этом в Перми 22% опрошенных самостоятельно организовывают праздник для женщин-коллег, а 11% готовят поздравление вне рабочей обстановки. Онлайн-опрос проводили в феврале этого года, в нем участвовало 10 тысяч респондентов старше 18 лет из разных российских городов.

Почти половина пермяков отметят 8 марта на работе, поздравляя коллег. Лишь в четверти компаний организацию берет на себя работодатель. Результаты опроса представили аналитики Авито Работа. «В Перми 46% людей планируют отмечать 8 марта на работе и поздравлять сотрудниц с праздником. Например, 4% респондентов отметили, что в их офисах вручают подарки от организации. Еще 9% рассказали, что в компании планируется полноценный корпоративный праздник», — сообщили аналитики сервиса. При этом в Перми 22% опрошенных самостоятельно организовывают праздник для женщин-коллег, а 11% готовят поздравление вне рабочей обстановки. Онлайн-опрос проводили в феврале этого года, в нем участвовало 10 тысяч респондентов старше 18 лет из разных российских городов.