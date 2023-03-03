03 марта 2023

Половина пермяков отметит 8 марта на работе

© Служба новостей «URA.RU»
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Цветы. Дети. Пенсионеры. Курган, букет, праздник весны, цветы, 8 марта
Почти половина пермяков отметит 8 марта на работе Фото:

Почти половина пермяков отметят 8 марта на работе, поздравляя коллег. Лишь в четверти компаний организацию берет на себя работодатель. Результаты опроса представили аналитики Авито Работа.

«В Перми 46% людей планируют отмечать 8 марта на работе и поздравлять сотрудниц с праздником. Например, 4% респондентов отметили, что в их офисах вручают подарки от организации. Еще 9% рассказали, что в компании планируется полноценный корпоративный праздник», — сообщили аналитики сервиса.

При этом в Перми 22% опрошенных самостоятельно организовывают праздник для женщин-коллег, а 11% готовят поздравление вне рабочей обстановки. Онлайн-опрос проводили в феврале этого года, в нем участвовало 10 тысяч респондентов старше 18 лет из разных российских городов.

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Почти половина пермяков отметят 8 марта на работе, поздравляя коллег. Лишь в четверти компаний организацию берет на себя работодатель. Результаты опроса представили аналитики Авито Работа. «В Перми 46% людей планируют отмечать 8 марта на работе и поздравлять сотрудниц с праздником. Например, 4% респондентов отметили, что в их офисах вручают подарки от организации. Еще 9% рассказали, что в компании планируется полноценный корпоративный праздник», — сообщили аналитики сервиса. При этом в Перми 22% опрошенных самостоятельно организовывают праздник для женщин-коллег, а 11% готовят поздравление вне рабочей обстановки. Онлайн-опрос проводили в феврале этого года, в нем участвовало 10 тысяч респондентов старше 18 лет из разных российских городов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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