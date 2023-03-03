Власти Тобольска вскрыли более полусотни нарушений в главной визитной карточке города

В Тобольске власти выявили 65 нарушений внешнего вида гостевого маршрута города

По результатам проверок власти нашли 65 нарушений Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Тобольске (Тюменская область) городские власти выявили 65 нарушений внешнего вида гостевого маршрута, который должен привлекать и удерживать туристов. Об этом рассказали в пресс-службе местной администрации.

«С целью муниципального контроля осуществлена выборочная проверка объектов, расположенных по гостевому маршруту города. По проспекту Менделеева нарушения выявлены на 18 объектах, по пр. Комсомольский — 28, на улице Семена Ремезова — 11. Особого внимания заслуживают здания, расположенные по ул. Октябрьская, 48. По данному адресу выявлено 8 нарушений», — указано в сообщении мэрии Тобольска.

Среди замечаний было отмечено невыполнение требований по содержанию внешнего вида фасадов, временных объектов, рекламных баннеров и ограждений строительных площадок. Там напомнили, что в областных правилах есть пункт, согласно которому за эти нарушения юридические лица могут получить штраф от 50 до 100 тысяч рублей, а граждане от одной до пяти тысяч рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что тобольская администрация нуждается в крупном инвесторе, который поможет создать желанный для местных жителей проект. Речь идет об общественном пляже, расположенном в паре километров от центра Тобольска.