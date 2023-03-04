04 марта 2023

Свердловский солдат погиб в ходе спецоперации на Украине

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловчанин погиб на фронте СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащий из Белоярского района (Свердловская область) Александр Бажанов погиб в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе Хромцовской сельской управы, которая входит в состав Белоярского района.

«Администрация Хромцовской сельской управы с прискорбием сообщает, что в боях за нашу Родину пал смертью храбрых наш земляк, односельчанин Бажанов Александр Вадимович. Выражая свою скорбь, обещаем помнить тебя вечно, вечная память героям, павшим в боях за Родину», — сообщили в пресс-службе Хромцовской сельской управы.

Ранее URA.RU рассказывало, что Александр Бажанов отправился на фронт спецоперации добровольцем. В беседе с корреспондентом агентства свердловчанин пояснял, что решил пойти на фронт ради защиты своей семьи.

Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

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Военнослужащий из Белоярского района (Свердловская область) Александр Бажанов погиб в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе Хромцовской сельской управы, которая входит в состав Белоярского района. «Администрация Хромцовской сельской управы с прискорбием сообщает, что в боях за нашу Родину пал смертью храбрых наш земляк, односельчанин Бажанов Александр Вадимович. Выражая свою скорбь, обещаем помнить тебя вечно, вечная память героям, павшим в боях за Родину», — сообщили в пресс-службе Хромцовской сельской управы. Ранее URA.RU рассказывало, что Александр Бажанов отправился на фронт спецоперации добровольцем. В беседе с корреспондентом агентства свердловчанин пояснял, что решил пойти на фронт ради защиты своей семьи. Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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