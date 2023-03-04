Свердловский солдат погиб в ходе спецоперации на Украине

Свердловчанин погиб на фронте СВО Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащий из Белоярского района (Свердловская область) Александр Бажанов погиб в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе Хромцовской сельской управы, которая входит в состав Белоярского района.

«Администрация Хромцовской сельской управы с прискорбием сообщает, что в боях за нашу Родину пал смертью храбрых наш земляк, односельчанин Бажанов Александр Вадимович. Выражая свою скорбь, обещаем помнить тебя вечно, вечная память героям, павшим в боях за Родину», — сообщили в пресс-службе Хромцовской сельской управы.

Ранее URA.RU рассказывало, что Александр Бажанов отправился на фронт спецоперации добровольцем. В беседе с корреспондентом агентства свердловчанин пояснял, что решил пойти на фронт ради защиты своей семьи.

Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.