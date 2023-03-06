Жительница ЯНАО пожаловалась депутату Госдумы на шумного соседа

07 марта 2023 в 23:08 Размер текста - 17 +

Жительница Нового Уренгоя пожаловалась на соседа, который мешает ей жить (фото из архива) Фото: Анна Майорова © URA.RU В Новом Уренгое местная жительница пожаловалась депутату Государственной Думы от ЯНАО Дмитрию Погорелому на шумного соседа. Об этом он сообщил в соцсетях. «Женщина из Нового Уренгоя пожаловалась на соседа, который в буквальном смысле мешает ей жить. Регулярно нарушает тишину и порядок, оскорбляет и даже причиняет физический вред, а правоохранительные органы не уделяют должного внимания сложившейся ситуации», — рассказал Погорелый в своем telegram-канале. Депутат отметил, что направит запрос в прокуратуру. Женщина обратилась к представителю Госдумы в рамках приема. В предпраздничный день Погорелый провел четыре консультации. Ранее сообщалось, что Погорелый совместно с коллегами из «Ассоциации юристов» помог землячке составить и подать жалобу в кассационный суд, что привело к отмене решения нижестоящих судов. Дело отправлено на новое рассмотрение.

В Новом Уренгое местная жительница пожаловалась депутату Государственной Думы от ЯНАО Дмитрию Погорелому на шумного соседа. Об этом он сообщил в соцсетях. «Женщина из Нового Уренгоя пожаловалась на соседа, который в буквальном смысле мешает ей жить. Регулярно нарушает тишину и порядок, оскорбляет и даже причиняет физический вред, а правоохранительные органы не уделяют должного внимания сложившейся ситуации», — рассказал Погорелый в своем telegram-канале. Депутат отметил, что направит запрос в прокуратуру. Женщина обратилась к представителю Госдумы в рамках приема. В предпраздничный день Погорелый провел четыре консультации. Ранее сообщалось, что Погорелый совместно с коллегами из «Ассоциации юристов» помог землячке составить и подать жалобу в кассационный суд, что привело к отмене решения нижестоящих судов. Дело отправлено на новое рассмотрение.