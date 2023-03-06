Жительница ЯНАО пожаловалась депутату Госдумы на шумного соседа

В Новом Уренгое местная жительница пожаловалась депутату Государственной Думы от ЯНАО Дмитрию Погорелому на шумного соседа. Об этом он сообщил в соцсетях.
«Женщина из Нового Уренгоя пожаловалась на соседа, который в буквальном смысле мешает ей жить. Регулярно нарушает тишину и порядок, оскорбляет и даже причиняет физический вред, а правоохранительные органы не уделяют должного внимания сложившейся ситуации», — рассказал Погорелый в своем telegram-канале.
Депутат отметил, что направит запрос в прокуратуру. Женщина обратилась к представителю Госдумы в рамках приема. В предпраздничный день Погорелый провел четыре консультации.
Ранее сообщалось, что Погорелый совместно с коллегами из «Ассоциации юристов» помог землячке составить и подать жалобу в кассационный суд, что привело к отмене решения нижестоящих судов. Дело отправлено на новое рассмотрение.
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