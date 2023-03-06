06 марта 2023

Жительница ЯНАО пожаловалась депутату Госдумы на шумного соседа

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Жительница Нового Уренгоя пожаловалась на соседа, который мешает ей жить (фото из архива) Фото:

В Новом Уренгое местная жительница пожаловалась депутату Государственной Думы от ЯНАО Дмитрию Погорелому на шумного соседа. Об этом он сообщил в соцсетях.

«Женщина из Нового Уренгоя пожаловалась на соседа, который в буквальном смысле мешает ей жить. Регулярно нарушает тишину и порядок, оскорбляет и даже причиняет физический вред, а правоохранительные органы не уделяют должного внимания сложившейся ситуации», — рассказал Погорелый в своем telegram-канале.

Депутат отметил, что направит запрос в прокуратуру. Женщина обратилась к представителю Госдумы в рамках приема. В предпраздничный день Погорелый провел четыре консультации.

Ранее сообщалось, что Погорелый совместно с коллегами из «Ассоциации юристов» помог землячке составить и подать жалобу в кассационный суд, что привело к отмене решения нижестоящих судов. Дело отправлено на новое рассмотрение.

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В Новом Уренгое местная жительница пожаловалась депутату Государственной Думы от ЯНАО Дмитрию Погорелому на шумного соседа. Об этом он сообщил в соцсетях. «Женщина из Нового Уренгоя пожаловалась на соседа, который в буквальном смысле мешает ей жить. Регулярно нарушает тишину и порядок, оскорбляет и даже причиняет физический вред, а правоохранительные органы не уделяют должного внимания сложившейся ситуации», — рассказал Погорелый в своем telegram-канале. Депутат отметил, что направит запрос в прокуратуру. Женщина обратилась к представителю Госдумы в рамках приема. В предпраздничный день Погорелый провел четыре консультации. Ранее сообщалось, что Погорелый совместно с коллегами из «Ассоциации юристов» помог землячке составить и подать жалобу в кассационный суд, что привело к отмене решения нижестоящих судов. Дело отправлено на новое рассмотрение.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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