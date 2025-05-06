Shaman и Мизулина 8 мая проведут прямую трансляцию в Minecraft

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Shaman и Мизулина станут ведущими праздничного концерта
Shaman и Мизулина станут ведущими праздничного концерта Фото:
новость из сюжета
Россия празднует 80 лет со дня Великой Победы

Российский певец Shaman (Ярослав Дронов) совместно с руководителем «Лиги безопасного интернета» Екатериной Мизулиной проведут прямой эфир в игре Minecraft, приуроченный к 80-летнему юбилею Победы. Об этом сообщил сам артист в своих соцсетях. 

«8 мая в 14:00 в компьютерной игре Minecraft я и Екатерина Мизулина проведем стрим в рамках проекта „Аллея героев“», — написал Дронов в своем telegram-канале. Пара выступит в роли ведущих праздничного концерта, посвященного 80-й годовщине Победы, где на сцене появятся виртуальные образы известных исполнителей военных песен, среди которых Булат Окуджава, Муслим Магомаев, Анна Герман и ряд других знаменитостей.

Проведение праздничного концерта на Красной площади в Москве оказалось неопределенным. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому мероприятие было удалено из перечня событий, запланированных на 9 мая, передает «360.ru».

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Российский певец Shaman (Ярослав Дронов) совместно с руководителем «Лиги безопасного интернета» Екатериной Мизулиной проведут прямой эфир в игре Minecraft, приуроченный к 80-летнему юбилею Победы. Об этом сообщил сам артист в своих соцсетях.  «8 мая в 14:00 в компьютерной игре Minecraft я и Екатерина Мизулина проведем стрим в рамках проекта „Аллея героев“», — написал Дронов в своем telegram-канале. Пара выступит в роли ведущих праздничного концерта, посвященного 80-й годовщине Победы, где на сцене появятся виртуальные образы известных исполнителей военных песен, среди которых Булат Окуджава, Муслим Магомаев, Анна Герман и ряд других знаменитостей. Проведение праздничного концерта на Красной площади в Москве оказалось неопределенным. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому мероприятие было удалено из перечня событий, запланированных на 9 мая, передает «360.ru».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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