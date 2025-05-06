Народный депутат Украины Александр Дубинский высказал мнение, что украинское руководство может рассмотреть возможность нанесения удара по Москве в ближайшее время. По его словам, подобная акция может быть приурочена не к 9 мая, а к 8 мая, после ратификации соглашения о поставках минеральных ресурсов, который, по мнению Дубинского, в Киеве воспринимают как уступку в адрес США.
«Кстати, знаете, совершенно не исключаю, что наш Величайший уклонист может нанести удар по Москве, но не 9-го мая, так как его попросили этого не делать, а 8-го», — написал Дубинский в своем telegram-канале. Он отметил, что удар по российской столице мог бы быть использован как инструмент давления на переговорный процесс и попытка сорвать возможное перемирие, которого, по его словам, ожидают в Вашингтоне. Он также подчеркнул, что подобные действия могут нанести репутационный ущерб российскому руководству.
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