Дубинский не исключил, что Зеленский ударит по Москве 9 мая

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Удар по российской столице мог бы быть использован как инструмент давления на переговорный процесс
Удар по российской столице мог бы быть использован как инструмент давления на переговорный процесс Фото:

Народный депутат Украины Александр Дубинский высказал мнение, что украинское руководство может рассмотреть возможность нанесения удара по Москве в ближайшее время. По его словам, подобная акция может быть приурочена не к 9 мая, а к 8 мая, после ратификации соглашения о поставках минеральных ресурсов, который, по мнению Дубинского, в Киеве воспринимают как уступку в адрес США.

«Кстати, знаете, совершенно не исключаю, что наш Величайший уклонист может нанести удар по Москве, но не 9-го мая, так как его попросили этого не делать, а 8-го», — написал Дубинский в своем telegram-канале. Он отметил, что удар по российской столице мог бы быть использован как инструмент давления на переговорный процесс и попытка сорвать возможное перемирие, которого, по его словам, ожидают в Вашингтоне. Он также подчеркнул, что подобные действия могут нанести репутационный ущерб российскому руководству.

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Народный депутат Украины Александр Дубинский высказал мнение, что украинское руководство может рассмотреть возможность нанесения удара по Москве в ближайшее время. По его словам, подобная акция может быть приурочена не к 9 мая, а к 8 мая, после ратификации соглашения о поставках минеральных ресурсов, который, по мнению Дубинского, в Киеве воспринимают как уступку в адрес США. «Кстати, знаете, совершенно не исключаю, что наш Величайший уклонист может нанести удар по Москве, но не 9-го мая, так как его попросили этого не делать, а 8-го», — написал Дубинский в своем telegram-канале. Он отметил, что удар по российской столице мог бы быть использован как инструмент давления на переговорный процесс и попытка сорвать возможное перемирие, которого, по его словам, ожидают в Вашингтоне. Он также подчеркнул, что подобные действия могут нанести репутационный ущерб российскому руководству.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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