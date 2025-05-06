Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Евросоюз проводит политику ремилитаризации и готовится к военному противостоянию с Россией. Такой метод политик сравнила с Третьим Рейхом.
«Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», — заявила Захарова на брифинге, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.
По словам представителя МИД РФ, европейские страны открыто заявляют о необходимости наращивания военного потенциала и увеличения расходов на оборону. Захарова также обратила внимание на риторику западных политиков, которые все чаще называют Россию угрозой и призывают принимать меры для обеспечения безопасности Евросоюза.
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