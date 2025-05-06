Захарова заявила о подготовке Европы к войне с Россией

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Мария Захарова сравнила поведение Евросоюза с Третьим Рейхом
Мария Захарова сравнила поведение Евросоюза с Третьим Рейхом Фото:

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Евросоюз проводит политику ремилитаризации и готовится к военному противостоянию с Россией. Такой метод политик сравнила с Третьим Рейхом.

«Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», — заявила Захарова на брифинге, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

По словам представителя МИД РФ, европейские страны открыто заявляют о необходимости наращивания военного потенциала и увеличения расходов на оборону. Захарова также обратила внимание на риторику западных политиков, которые все чаще называют Россию угрозой и призывают принимать меры для обеспечения безопасности Евросоюза.

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Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Евросоюз проводит политику ремилитаризации и готовится к военному противостоянию с Россией. Такой метод политик сравнила с Третьим Рейхом. «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», — заявила Захарова на брифинге, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства. По словам представителя МИД РФ, европейские страны открыто заявляют о необходимости наращивания военного потенциала и увеличения расходов на оборону. Захарова также обратила внимание на риторику западных политиков, которые все чаще называют Россию угрозой и призывают принимать меры для обеспечения безопасности Евросоюза.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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