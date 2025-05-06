Песков напомнил о важном пункте во время перемирия на День Победы

Перемирие в зоне СВО на время празднования Дня Победы не теряет актуальности, несмотря на сегодняшнюю массовую атаку дронов ВСУ. Об этом напомнил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«Инициатива президента Путина о перемирии актуальна. Соответсвующее указания даны верховным главнокомандующим. Хочу напомнить нашу позицию: огонь будет прекращен, но в случае если взаимности со стороны украинской стороны не будет, то будет сразу даваться адекватный ответ. До сих пор не слышали из Киева ни одного заявления, в котором шла бы речь о готовности присоединиться к этому праздничному перемирии», — прокомментировал Песков во время общения с журналистами.
Перемирие в зоне СВО будет действовать на время празднования Дня Победы. Огонь будет прекращен с 00:00 7 мая до 00:00 10 мая.
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