Песков напомнил о важном пункте во время перемирия на День Победы

Песков: ВС РФ ответят на атаки ВСУ во время перемирия
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Перемирие на День Победы не отменяется, сказал Дмитрий Песков
Перемирие на День Победы не отменяется, сказал Дмитрий Песков Фото:
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Перемирие в зоне СВО на время празднования Дня Победы не теряет актуальности, несмотря на сегодняшнюю массовую атаку дронов ВСУ. Об этом напомнил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. 

«Инициатива президента Путина о перемирии актуальна. Соответсвующее указания даны верховным главнокомандующим. Хочу напомнить нашу позицию: огонь будет прекращен, но в случае если взаимности со стороны украинской стороны не будет, то будет сразу даваться адекватный ответ. До сих пор не слышали из Киева ни одного заявления, в котором шла бы речь о готовности присоединиться к этому праздничному перемирии», — прокомментировал Песков во время общения с журналистами. 

Перемирие в зоне СВО будет действовать на время празднования Дня Победы. Огонь будет прекращен с 00:00 7 мая до 00:00 10 мая. 

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Перемирие в зоне СВО на время празднования Дня Победы не теряет актуальности, несмотря на сегодняшнюю массовую атаку дронов ВСУ. Об этом напомнил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.  «Инициатива президента Путина о перемирии актуальна. Соответсвующее указания даны верховным главнокомандующим. Хочу напомнить нашу позицию: огонь будет прекращен, но в случае если взаимности со стороны украинской стороны не будет, то будет сразу даваться адекватный ответ. До сих пор не слышали из Киева ни одного заявления, в котором шла бы речь о готовности присоединиться к этому праздничному перемирии», — прокомментировал Песков во время общения с журналистами.  Перемирие в зоне СВО будет действовать на время празднования Дня Победы. Огонь будет прекращен с 00:00 7 мая до 00:00 10 мая. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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