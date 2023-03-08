08 марта 2023
07 марта 2023

В пермском ГУФСИН прокомментировали информацию о бунте заключенных в колонии

ГУФСИН по Пермскому краю опровергло информацию о бунте заключенных в ИК-29
© Служба новостей «URA.RU»
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ФКУ Исправительная колония №10 ГУФСИН России по Свердловской области. Екатеринбург, сизо, колония, тюрьма, исправительная колония, ИК, гуфсин, место заключения, следственный изолятор, конвой
В ведомстве опровергли информацию о бунте в колонии Фото:

Информация о бунте в исправительной колонии №29, расположенной в Соликамске, не соответствует действительности. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Пермскому краю.

«Никакого бунта в исправительной колонии №29 не было. Информация, опубликованная в паблике „Реальная ОНК Пермского края“ не соответствует действительности», — заявили в управлении.

О том, что в указанной колонии заключенные устроили бунт, сообщалось в паблике «Реальная ОНК Пермского края» в соцсети «ВКонтакте». По информации, размещенной в соцсети, для усмирения осужденных в исправучреждение был вызван спецназ.

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Информация о бунте в исправительной колонии №29, расположенной в Соликамске, не соответствует действительности. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Пермскому краю. «Никакого бунта в исправительной колонии №29 не было. Информация, опубликованная в паблике „Реальная ОНК Пермского края“ не соответствует действительности», — заявили в управлении. О том, что в указанной колонии заключенные устроили бунт, сообщалось в паблике «Реальная ОНК Пермского края» в соцсети «ВКонтакте». По информации, размещенной в соцсети, для усмирения осужденных в исправучреждение был вызван спецназ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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