В пермском ГУФСИН прокомментировали информацию о бунте заключенных в колонии

В ведомстве опровергли информацию о бунте в колонии
Информация о бунте в исправительной колонии №29, расположенной в Соликамске, не соответствует действительности. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Пермскому краю.
«Никакого бунта в исправительной колонии №29 не было. Информация, опубликованная в паблике „Реальная ОНК Пермского края“ не соответствует действительности», — заявили в управлении.
О том, что в указанной колонии заключенные устроили бунт, сообщалось в паблике «Реальная ОНК Пермского края» в соцсети «ВКонтакте». По информации, размещенной в соцсети, для усмирения осужденных в исправучреждение был вызван спецназ.
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