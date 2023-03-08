В челябинском поселке муж зарезал жену и покончил с собой

Следователи разбираются в инциденте Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В поселке Красногорский Еманжелинского района Челябинской области муж зарезал жену, а после покончил с собой. Как сообщил источник URA.RU в силовых структурах, преступление было совершено в ходе ссоры между супругами.

«Сначала на общественном балконе одного из домов нашли труп мужа. Он покончил жизнь самоубийством. После этого в квартире супругов нашли тело жены с ножевыми ранениями. Соседи рассказали, что накануне семейная пара ссорилась», — рассказал источник.

По данным URA.RU, женщина работала продавцом в местном магазине. Ей было 42 года. Мужу было 50 лет. При обыске у него были найдены нож и тряпка со следами крови.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что в настоящее время расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 105. Проводится проверка по факту смерти мужчины. Рассматривается версия, что два события взаимосвязаны.