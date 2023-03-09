09 марта 2023

Глава пермского СУ СКР проведет личный прием для обманутых дольщиков

© Служба новостей «URA.RU»
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Представление председателя Пермского краевого суда А.Суханкина, Пермь, головкин денис
Записаться на встречу с Денисом Головкиным можно до 20 марта Фото:

Руководитель регионального следственного управления СК России Денис Головкин проведет личный прием пермяков. Встреча будет посвящена проблемам обманутых дольщиков и восстановлению их прав.

«В марте 2023 года руководитель СУ СК РФ по Пермскому краю Денис Головкин, при участии представителей заинтересованных ведомств, проведет в Перми личный прием участников долевого строительства. Также примет представителей инициативных групп по вопросам соблюдения законодательства о долевом строительстве многоквартирных домов, восстановления прав обманутых дольщиков», — сообщили в ведомстве.

Чтобы попасть на прием, нужно записаться на него до 20 марта 2023 года. Заявки можно оставлять по телефонам 249-88-38, 249-54-05, а также по электронной почте opg@59.sledcom.ru. Запись возможна лишь при указании паспортных данных, адреса и контактного номера телефона.

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Руководитель регионального следственного управления СК России Денис Головкин проведет личный прием пермяков. Встреча будет посвящена проблемам обманутых дольщиков и восстановлению их прав. «В марте 2023 года руководитель СУ СК РФ по Пермскому краю Денис Головкин, при участии представителей заинтересованных ведомств, проведет в Перми личный прием участников долевого строительства. Также примет представителей инициативных групп по вопросам соблюдения законодательства о долевом строительстве многоквартирных домов, восстановления прав обманутых дольщиков», — сообщили в ведомстве. Чтобы попасть на прием, нужно записаться на него до 20 марта 2023 года. Заявки можно оставлять по телефонам 249-88-38, 249-54-05, а также по электронной почте opg@59.sledcom.ru. Запись возможна лишь при указании паспортных данных, адреса и контактного номера телефона.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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