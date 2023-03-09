Глава пермского СУ СКР проведет личный прием для обманутых дольщиков

Руководитель регионального следственного управления СК России Денис Головкин проведет личный прием пермяков. Встреча будет посвящена проблемам обманутых дольщиков и восстановлению их прав.
«В марте 2023 года руководитель СУ СК РФ по Пермскому краю Денис Головкин, при участии представителей заинтересованных ведомств, проведет в Перми личный прием участников долевого строительства. Также примет представителей инициативных групп по вопросам соблюдения законодательства о долевом строительстве многоквартирных домов, восстановления прав обманутых дольщиков», — сообщили в ведомстве.
Чтобы попасть на прием, нужно записаться на него до 20 марта 2023 года. Заявки можно оставлять по телефонам 249-88-38, 249-54-05, а также по электронной почте opg@59.sledcom.ru. Запись возможна лишь при указании паспортных данных, адреса и контактного номера телефона.
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