Житель Сургута пожаловался Набиуллиной на банк «Открытие»

10 марта 2023 в 19:10 Размер текста - 17 +

Житель Сургута пожаловался на мисселинг со стороны банка Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Житель Сургута (ХМАО) написал жалобу на банк «Открытие» главе Центробанка Эльвире Набиуллиной. Мужчина уверен, что сотрудники банка продали ему при оформлении автокредита ненужную услугу, которая стоила ему дополнительных трат. Об этом URA.RU сообщил сам сургутянин на условиях анонимности. «Я считаю, что сотрудники банка „Открытие“ навязали мне при выдаче автокредита ненужную услугу „Независимая гарантия“. Сотрудник, оформлявший кредит, приехала в автосалон уже с пакетом документов, в котором была данная гарантия, и сообщила мне, что без нее кредит не получить. Теперь мне придется переплачивать за приобретение данной гарантии. Я обращался с жалобой в банк, но там сообщили, что они не продают данных гарантий и нужно обращаться к фирме, предоставляющей услугу. Я написал жалобу Набиулиной по совету моего юриста», — сообщил собеседник. Юрист Алексей Редькин, оказывающий помощь сургутянину, сообщил URA.RU, что написать жалобу Набиулиной он посоветовал из-за недавнего обращения главы Центробанка к коммерческим организациям, где она предупреждала их о мерах воздействия за ненужные услуги, навязываемые клиентам при заключении кредитного соглашения. «В начале марта Набиуллина выступила с обращением к банкам страны о том, что они возобновили практику навязывания клиентам ненужных услуг и прямого обмана. Считаю, что с моим клиентом в данном случае банк „Открытие“ поступил не совсем честно, вынудив купить некую „Независимую гарантию“. Мы решили пока не заходить в суды, а обратиться в Центробанк с требованием разобраться», — сообщил Редькин. В банке «Открытие», куда обратился журналист URA.RU, сообщили, что данная услуга приобреталась у автосалона, а не у банка, и не является условием для выдачи кредита. А ее оформление не влияет на условия займа. При этом сургутянин настаивает, что продавала гарантию ему именно сотрудница банка. Ранее URA.RU сообщало, что банк «Открытие» обвинили в разводе на деньги клиентов из ХМАО. Житель Сургута сообщил, что коммерческая организация обязывает покупать ненужную независимую гарантию при оформлении кредита на автомобиль. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Житель Сургута (ХМАО) написал жалобу на банк «Открытие» главе Центробанка Эльвире Набиуллиной. Мужчина уверен, что сотрудники банка продали ему при оформлении автокредита ненужную услугу, которая стоила ему дополнительных трат. Об этом URA.RU сообщил сам сургутянин на условиях анонимности. «Я считаю, что сотрудники банка „Открытие“ навязали мне при выдаче автокредита ненужную услугу „Независимая гарантия“. Сотрудник, оформлявший кредит, приехала в автосалон уже с пакетом документов, в котором была данная гарантия, и сообщила мне, что без нее кредит не получить. Теперь мне придется переплачивать за приобретение данной гарантии. Я обращался с жалобой в банк, но там сообщили, что они не продают данных гарантий и нужно обращаться к фирме, предоставляющей услугу. Я написал жалобу Набиулиной по совету моего юриста», — сообщил собеседник. Юрист Алексей Редькин, оказывающий помощь сургутянину, сообщил URA.RU, что написать жалобу Набиулиной он посоветовал из-за недавнего обращения главы Центробанка к коммерческим организациям, где она предупреждала их о мерах воздействия за ненужные услуги, навязываемые клиентам при заключении кредитного соглашения. «В начале марта Набиуллина выступила с обращением к банкам страны о том, что они возобновили практику навязывания клиентам ненужных услуг и прямого обмана. Считаю, что с моим клиентом в данном случае банк „Открытие“ поступил не совсем честно, вынудив купить некую „Независимую гарантию“. Мы решили пока не заходить в суды, а обратиться в Центробанк с требованием разобраться», — сообщил Редькин. В банке «Открытие», куда обратился журналист URA.RU, сообщили, что данная услуга приобреталась у автосалона, а не у банка, и не является условием для выдачи кредита. А ее оформление не влияет на условия займа. При этом сургутянин настаивает, что продавала гарантию ему именно сотрудница банка. Ранее URA.RU сообщало, что банк «Открытие» обвинили в разводе на деньги клиентов из ХМАО. Житель Сургута сообщил, что коммерческая организация обязывает покупать ненужную независимую гарантию при оформлении кредита на автомобиль.