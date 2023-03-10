10 марта 2023

Курганец из зоны СВО показал подготовку к обстрелу позиций ВСУ захваченными польскими снарядами. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, минометный снаряд, артиллерийская мина, подготовка мобилизованных, сбойка
Казаки используют захваченные снаряды для обстрела позиций ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Руководитель курганского проекта «Добрая земля» Александр Пылков показал, как бойцы казачьего батальона «Енисей» проводят подготовку к обстрелу позиций ВСУ захваченными польскими снарядами. Видео появилось в паблике организации в соцсети «ВКонтакте».

«Подготовка наших 120-мм минометов. Выбор позиции, корректировка целей, сборка, первый выстрел», — объяснил автор сообщения последовательность действий бойцов.

Ранее Пылков сообщал, что ему с однополчанами удалось захватить у противника минометные снаряды. Бойцы казачьего батальона «Енисей» завладели десятками ящиков польских снарядов крупного калибра.

Больше года назад президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на территории Украины. Эти действия он объяснил необходимостью денацификации и демилитаризации киевского режима.

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Руководитель курганского проекта «Добрая земля» Александр Пылков показал, как бойцы казачьего батальона «Енисей» проводят подготовку к обстрелу позиций ВСУ захваченными польскими снарядами. Видео появилось в паблике организации в соцсети «ВКонтакте». «Подготовка наших 120-мм минометов. Выбор позиции, корректировка целей, сборка, первый выстрел», — объяснил автор сообщения последовательность действий бойцов. Ранее Пылков сообщал, что ему с однополчанами удалось захватить у противника минометные снаряды. Бойцы казачьего батальона «Енисей» завладели десятками ящиков польских снарядов крупного калибра. Больше года назад президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на территории Украины. Эти действия он объяснил необходимостью денацификации и демилитаризации киевского режима.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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