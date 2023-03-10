Руководитель курганского проекта «Добрая земля» Александр Пылков показал, как бойцы казачьего батальона «Енисей» проводят подготовку к обстрелу позиций ВСУ захваченными польскими снарядами. Видео появилось в паблике организации в соцсети «ВКонтакте».
«Подготовка наших 120-мм минометов. Выбор позиции, корректировка целей, сборка, первый выстрел», — объяснил автор сообщения последовательность действий бойцов.
Ранее Пылков сообщал, что ему с однополчанами удалось захватить у противника минометные снаряды. Бойцы казачьего батальона «Енисей» завладели десятками ящиков польских снарядов крупного калибра.
Больше года назад президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на территории Украины. Эти действия он объяснил необходимостью денацификации и демилитаризации киевского режима.
О важных для каждого курганца событиях — в Telegram-канале «Курганистан». Подпишитесь, жмите на ссылку.