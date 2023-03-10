Курганец из зоны СВО показал подготовку к обстрелу позиций ВСУ захваченными польскими снарядами. Видео

11 марта 2023 в 06:08 Размер текста - 17 +

Казаки используют захваченные снаряды для обстрела позиций ВСУ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Руководитель курганского проекта «Добрая земля» Александр Пылков показал, как бойцы казачьего батальона «Енисей» проводят подготовку к обстрелу позиций ВСУ захваченными польскими снарядами. Видео появилось в паблике организации в соцсети «ВКонтакте». «Подготовка наших 120-мм минометов. Выбор позиции, корректировка целей, сборка, первый выстрел», — объяснил автор сообщения последовательность действий бойцов. Ранее Пылков сообщал, что ему с однополчанами удалось захватить у противника минометные снаряды. Бойцы казачьего батальона «Енисей» завладели десятками ящиков польских снарядов крупного калибра. Больше года назад президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на территории Украины. Эти действия он объяснил необходимостью денацификации и демилитаризации киевского режима.

Руководитель курганского проекта «Добрая земля» Александр Пылков показал, как бойцы казачьего батальона «Енисей» проводят подготовку к обстрелу позиций ВСУ захваченными польскими снарядами. Видео появилось в паблике организации в соцсети «ВКонтакте». «Подготовка наших 120-мм минометов. Выбор позиции, корректировка целей, сборка, первый выстрел», — объяснил автор сообщения последовательность действий бойцов. Ранее Пылков сообщал, что ему с однополчанами удалось захватить у противника минометные снаряды. Бойцы казачьего батальона «Енисей» завладели десятками ящиков польских снарядов крупного калибра. Больше года назад президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на территории Украины. Эти действия он объяснил необходимостью денацификации и демилитаризации киевского режима.