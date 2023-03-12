К борьбе за контроль над торговлей в Екатеринбурге подключили силовиков и уралмашевцев

Дмитрий Ноженко (слева) не впервые выражает претензии своему подчиненному Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В борьбе за контроль над торговлей в Екатеринбурге чиновники привлекают силовиков и уралмашевцев. По данным URA.RU, на днях по итогам совещания с участием городского прокурора Светланы Кузнецовой начальнику комитета по товарному рынку Ивану Бескрестнову выписали «дисциплинарку».

Инициатором называют профильного вице-мэра Дмитрия Ноженко. Он таким образом делает Бескрестнова ответственным за провал программы по выносу нелегальных киосков (мэр Екатеринбурга Алексей Орлов регулярно распекает за это чиновников). Сам Ноженко в разговоре с URA.RU это подтвердил. «Губернатор и глава требуют, чтобы город развивался, был порядок и выполнялись требования законодательства, соответственно, я транслирую эти требования своим подчиненным, и ничего „пакостного“ в этом не вижу. Заслужил дисциплинарку — получил», — прокомментировал вице-мэр.

Это уже вторая попытка уволить Бескрестнова. Он защищается. В первый раз — осенью 2022-го — Бескрестнов, по слухам, просто отказался писать заявление по собственному. А сейчас якобы обратился за аппаратной поддержкой к депутату Михаилу Вечкензину (представляет уралмашевскую бизнес-группу), которого называют подрядчиком мэрии по выносу киосков. «А Вечкензин в ответ озвучил [Бескрестнову] просьбу по бизнесу», — рассказал источник.

При этом сам Вечкензин заявил, что подобных разговоров с Бескрестновым не вел. Бескрестнов на момент публикации на звонок корреспондента не ответил.