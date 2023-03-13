Пермякам предлагают официальную работу с зарплатой в 300 тысяч

Более 300 тысяч готовы платить пермским стоматологам
Пермские врачи-стоматологи стали лидерами по предлагаемой заработной плате по итогам марта. Такие суммы озвучил сервис SuperJob после анализа вакансий в регионе.
«В Перми в марте больше всего готовы платить врачу-стоматологу — от 300 тысяч рублей в месяц. На втором по уровню зарплат месте стоит вакансия главного технолога на производстве — от 100 тысяч рублей в месяц», — приводит данные SuperJob.
Также в рейтинг высоких зарплат попали монтажник технологических трубопроводов, токарь-универсал и супервайзер агентов прямых продаж. Специалистам этих профессий предлагают работу с зарплатой от 70 до 90 тысяч рублей в месяц.
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