13 марта 2023

Пермякам предлагают официальную работу с зарплатой в 300 тысяч

Пермским врачам-стоматологам предлагают самую высокую зарплату в регионе
© Служба новостей «URA.RU»
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Более 300 тысяч готовы платить пермским стоматологам Фото:

Пермские врачи-стоматологи стали лидерами по предлагаемой заработной плате по итогам марта. Такие суммы озвучил сервис SuperJob после анализа вакансий в регионе.

«В Перми в марте больше всего готовы платить врачу-стоматологу — от 300 тысяч рублей в месяц. На втором по уровню зарплат месте стоит вакансия главного технолога на производстве — от 100 тысяч рублей в месяц», — приводит данные SuperJob.

Также в рейтинг высоких зарплат попали монтажник технологических трубопроводов, токарь-универсал и супервайзер агентов прямых продаж. Специалистам этих профессий предлагают работу с зарплатой от 70 до 90 тысяч рублей в месяц.

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Пермские врачи-стоматологи стали лидерами по предлагаемой заработной плате по итогам марта. Такие суммы озвучил сервис SuperJob после анализа вакансий в регионе. «В Перми в марте больше всего готовы платить врачу-стоматологу — от 300 тысяч рублей в месяц. На втором по уровню зарплат месте стоит вакансия главного технолога на производстве — от 100 тысяч рублей в месяц», — приводит данные SuperJob. Также в рейтинг высоких зарплат попали монтажник технологических трубопроводов, токарь-универсал и супервайзер агентов прямых продаж. Специалистам этих профессий предлагают работу с зарплатой от 70 до 90 тысяч рублей в месяц.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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