Пермякам предлагают официальную работу с зарплатой в 300 тысяч

Пермским врачам-стоматологам предлагают самую высокую зарплату в регионе

14 марта 2023 в 09:58 Размер текста - 17 +

Более 300 тысяч готовы платить пермским стоматологам Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Пермские врачи-стоматологи стали лидерами по предлагаемой заработной плате по итогам марта. Такие суммы озвучил сервис SuperJob после анализа вакансий в регионе. «В Перми в марте больше всего готовы платить врачу-стоматологу — от 300 тысяч рублей в месяц. На втором по уровню зарплат месте стоит вакансия главного технолога на производстве — от 100 тысяч рублей в месяц», — приводит данные SuperJob. Также в рейтинг высоких зарплат попали монтажник технологических трубопроводов, токарь-универсал и супервайзер агентов прямых продаж. Специалистам этих профессий предлагают работу с зарплатой от 70 до 90 тысяч рублей в месяц.

Пермские врачи-стоматологи стали лидерами по предлагаемой заработной плате по итогам марта. Такие суммы озвучил сервис SuperJob после анализа вакансий в регионе. «В Перми в марте больше всего готовы платить врачу-стоматологу — от 300 тысяч рублей в месяц. На втором по уровню зарплат месте стоит вакансия главного технолога на производстве — от 100 тысяч рублей в месяц», — приводит данные SuperJob. Также в рейтинг высоких зарплат попали монтажник технологических трубопроводов, токарь-универсал и супервайзер агентов прямых продаж. Специалистам этих профессий предлагают работу с зарплатой от 70 до 90 тысяч рублей в месяц.