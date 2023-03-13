В Тобольске улучшат качество воды

К осени 2023 года, после завершения ремонтной кампании, в Тобольске улучшится качество воды. Как сообщили URA.RU в пресс-службе «Сибирского-Уральской энергетической компании», сейчас она также соответствует нормам. Однако в результате замены изношенного стального водовода на современный полиэтиленовый трубы больше не будут подвержены коррозии.
«Полиэтилен не подвержен коррозии, имеет большой срок эксплуатации и сократит потери при транспортировке в общем объеме воды, которая подается в водопроводную сеть. Уменьшатся также затраты на ремонт и обслуживание водопроводных сетей», — рассказали в СУЭНКО.
Всего будет проложено 3,5 км водовода. Работы будут проводиться современным бестраншейным методом: он позволит максимально сохранить существующее благоустройство. После завершения ремонта коммунальщики обещают облагородить территорию. Вложения в реконструкцию составят 150 млн рублей.
Соглашение о реализации проекта реконструкции сетей от Жуковского водозабора было подписано в конце 2022 года. Его участники — СУЭНКО, Фонд содействия реформированию ЖКХ, власти тюменской области и администрация Тобольска.
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