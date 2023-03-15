За невыплату зарплаты директор предприятия в ЯНАО был отстранен от должности на год

16 марта 2023 в 10:07 Размер текста - 17 +

Гендиректор предприятия повторно не выплатил зарплату Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Ноябрьске (ЯНАО) гендиректора ООО «Трансгаз» отстранили от должности за повторную невыплату зарплаты. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры. «Установлено, что предприятие несвоевременно выплатило работникам заработную плату за июль—август 2022 года. <…> Суд удовлетворил требования прокурора и назначил наказание в виде дисквалификации генерального директора предприятия сроком на один год», — сообщается на официальном сайте ведомства. Там отмечается, что это уже не первый случай невыплаты зарплаты. Это повлияло на возбуждение дела об административном правонарушении. Ранее сообщалось, что гендиректор коммерческой организации в Ноябрьске не выплатил сотруднику зарплату в размере 50 тысяч рублей. Руководителя обязали в полном объеме погасить задолженность, после чего он был освобожден от уголовной ответственности.

В Ноябрьске (ЯНАО) гендиректора ООО «Трансгаз» отстранили от должности за повторную невыплату зарплаты. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры. «Установлено, что предприятие несвоевременно выплатило работникам заработную плату за июль—август 2022 года. <…> Суд удовлетворил требования прокурора и назначил наказание в виде дисквалификации генерального директора предприятия сроком на один год», — сообщается на официальном сайте ведомства. Там отмечается, что это уже не первый случай невыплаты зарплаты. Это повлияло на возбуждение дела об административном правонарушении. Ранее сообщалось, что гендиректор коммерческой организации в Ноябрьске не выплатил сотруднику зарплату в размере 50 тысяч рублей. Руководителя обязали в полном объеме погасить задолженность, после чего он был освобожден от уголовной ответственности.