В Екатеринбурге ГИБДД начала массовые проверки водителей

В Екатеринбурге с 17 по 19 марта пройдут массовые проверки водителей. Инспекторы ГИБДД будут искать тех, кто допускает грубые нарушения на дорогах, в частности, садится за руль в нетрезвом виде. Об этом URA.RU сообщили в Госавтоинспекции города.
«С 17 по 19 марта сотрудники Госавтоинспекции проводят массовые проверки водителей, направленные на выявление и пресечение грубых нарушений ПДД. В том числе, связанных с управлением транспортным средством водителями в состоянии опьянения, лишенными права управления, либо не имеющими такого специального права», — рассказали в ведомстве.
Инспекторы напоминают, что за вождение в нетрезвом виде можно лишиться водительских прав на срок до двух лет и штраф до 30 тысяч рублей. За повторное нарушение предусмотрена уголовная ответственность.
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