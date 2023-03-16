В Екатеринбурге ГИБДД начала массовые проверки водителей

17 марта 2023 в 10:22 Размер текста - 17 +

Инспекторы будут искать на дорогах нарушителей ПДД Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге с 17 по 19 марта пройдут массовые проверки водителей. Инспекторы ГИБДД будут искать тех, кто допускает грубые нарушения на дорогах, в частности, садится за руль в нетрезвом виде. Об этом URA.RU сообщили в Госавтоинспекции города. «С 17 по 19 марта сотрудники Госавтоинспекции проводят массовые проверки водителей, направленные на выявление и пресечение грубых нарушений ПДД. В том числе, связанных с управлением транспортным средством водителями в состоянии опьянения, лишенными права управления, либо не имеющими такого специального права», — рассказали в ведомстве. Инспекторы напоминают, что за вождение в нетрезвом виде можно лишиться водительских прав на срок до двух лет и штраф до 30 тысяч рублей. За повторное нарушение предусмотрена уголовная ответственность.

В Екатеринбурге с 17 по 19 марта пройдут массовые проверки водителей. Инспекторы ГИБДД будут искать тех, кто допускает грубые нарушения на дорогах, в частности, садится за руль в нетрезвом виде. Об этом URA.RU сообщили в Госавтоинспекции города. «С 17 по 19 марта сотрудники Госавтоинспекции проводят массовые проверки водителей, направленные на выявление и пресечение грубых нарушений ПДД. В том числе, связанных с управлением транспортным средством водителями в состоянии опьянения, лишенными права управления, либо не имеющими такого специального права», — рассказали в ведомстве. Инспекторы напоминают, что за вождение в нетрезвом виде можно лишиться водительских прав на срок до двух лет и штраф до 30 тысяч рублей. За повторное нарушение предусмотрена уголовная ответственность.