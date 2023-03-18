Захарова обвинила Данию в нежелании расследовать теракт на «Северных потоках»

18 марта 2023 в 15:25 Размер текста - 17 +

Мария Захарова перечислила случаи, когда Дания мешала расследованию на «Северных потоках» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» Дания не заинтересована в расследовании диверсий на «Северных потоках». Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она прокомментировала заявление главы МИД Дании Ларса Лекке Расмуссена о том, что Копенгаген не предоставит России права участвовать в расследовании взрывов на «Северных потоках». «Копенгаген, столь рьяно защищающий интересы США в Европе, изначально не был заинтересован в проведении расследования, которое могло бы пролить свет на истинных исполнителей и заказчиков терактов», — заявила Мария Захарова. Ее комментарий приведен на официальном сайте министерства. Она отметила, что отказ Дании от допуска России к участию в расследованиях, а также невнятная реакция страны на переданную ей информацию о новых фактах в расследовании терактов подтверждает ее незаинтересованность. Взрывы на «Северных потоках» произошли в ночь на 26 сентября. Всего было обнаружено четыре взрыва. Президент России Владимир Путин назвал случившееся терактом. Американский журналист Сеймур Херш провел независимое расследование, которое доказывает причастность США к взрывам. Россия призывает ООН создать рабочую группу по расследованию взрывов, передает РАПСИ. Ларс Лекке Расмуссен заявил, что Россия не будет допущена к участию в расследовании, сообщает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Дания не заинтересована в расследовании диверсий на «Северных потоках». Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она прокомментировала заявление главы МИД Дании Ларса Лекке Расмуссена о том, что Копенгаген не предоставит России права участвовать в расследовании взрывов на «Северных потоках». «Копенгаген, столь рьяно защищающий интересы США в Европе, изначально не был заинтересован в проведении расследования, которое могло бы пролить свет на истинных исполнителей и заказчиков терактов», — заявила Мария Захарова. Ее комментарий приведен на официальном сайте министерства. Она отметила, что отказ Дании от допуска России к участию в расследованиях, а также невнятная реакция страны на переданную ей информацию о новых фактах в расследовании терактов подтверждает ее незаинтересованность. Взрывы на «Северных потоках» произошли в ночь на 26 сентября. Всего было обнаружено четыре взрыва. Президент России Владимир Путин назвал случившееся терактом. Американский журналист Сеймур Херш провел независимое расследование, которое доказывает причастность США к взрывам. Россия призывает ООН создать рабочую группу по расследованию взрывов, передает РАПСИ. Ларс Лекке Расмуссен заявил, что Россия не будет допущена к участию в расследовании, сообщает телеканал 360.