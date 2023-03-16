Дания откажет России в участии в расследовании диверсии на «Северных потоках»

Копенгаген откажет Москве принять участие в расследовании терактов на газопроводах «Северный поток». Об этом заявил глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен.
«Дания заявила, что не даст России разрешения на участие в расследовании взрывов на газопроводах „Северный поток-1“ и „Северный поток-2“», — сказал Расмуссен. Его слова приводит издание
По словам министра, Дания имеет право контролировать, кто участвует в расследовании взрыва. Также, по словам Расмуссена, расследованию Копенгагена можно доверять.
Диверсия на газопроводах «Северный поток» произошла в ночь на 26 сентября 2022 года. Всего на нитках газопровода произошло четыре взрыва. В России назвали случившееся терактом. Через полгода ЦРУ и Белый дом указали, что за взрывами стоит Украина. Однако президент страны Владимир Зеленский отрицал участие Киева в диверсии. Россия возлагает вину на США.
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