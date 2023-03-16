Дания откажет России в участии в расследовании диверсии на «Северных потоках»

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Взрывы на «Северных потоках» произошли в сентябре 2022 года, но виновных так и не нашли Фото:
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Копенгаген откажет Москве принять участие в расследовании терактов на газопроводах «Северный поток». Об этом заявил глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен.

«Дания заявила, что не даст России разрешения на участие в расследовании взрывов на газопроводах „Северный поток-1“ и „Северный поток-2“», — сказал Расмуссен. Его слова приводит издание The Local.

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По словам министра, Дания имеет право контролировать, кто участвует в расследовании взрыва. Также, по словам Расмуссена, расследованию Копенгагена можно доверять.

Диверсия на газопроводах «Северный поток» произошла в ночь на 26 сентября 2022 года. Всего на нитках газопровода произошло четыре взрыва. В России назвали случившееся терактом. Через полгода ЦРУ и Белый дом указали, что за взрывами стоит Украина. Однако президент страны Владимир Зеленский отрицал участие Киева в диверсии. Россия возлагает вину на США.

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Копенгаген откажет Москве принять участие в расследовании терактов на газопроводах «Северный поток». Об этом заявил глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен. «Дания заявила, что не даст России разрешения на участие в расследовании взрывов на газопроводах „Северный поток-1“ и „Северный поток-2“», — сказал Расмуссен. Его слова приводит издание The Local. По словам министра, Дания имеет право контролировать, кто участвует в расследовании взрыва. Также, по словам Расмуссена, расследованию Копенгагена можно доверять. Диверсия на газопроводах «Северный поток» произошла в ночь на 26 сентября 2022 года. Всего на нитках газопровода произошло четыре взрыва. В России назвали случившееся терактом. Через полгода ЦРУ и Белый дом указали, что за взрывами стоит Украина. Однако президент страны Владимир Зеленский отрицал участие Киева в диверсии. Россия возлагает вину на США.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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