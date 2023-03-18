Американский военный назвал две особые черты россиянок

Ветеран США Дрейвен похвалил россиянок за желание оставаться женщинами

19 марта 2023 в 00:35 Размер текста - 17 +

Российские женщины не гонятся за трендами Запада, считает Ноктис Дрейвен Фото: Размик Закарян © URA.RU Российские женщины прекрасны, так как всегда остаются собой и не гонятся за трендами Запада. Об этом заявил американский ветеран и писатель Ноктис Дрейвен. «Российские женщины прекрасны, поскольку всегда остаются собой и не гонятся за западными трендами. В России женщины красивы <…> и не ненавидят мужчин», — написал Дрейвен в Twitter. Также в шутливой форме он отметил, что российские дамы стремятся оставаться женщинами, несмотря на западную тенденцию по смене пола. Многие подписчики Дрейвена поддержали его мнение. Некоторые из них отметили, что в России девушки желают создавать семьи, хотя большинство западных представительниц прекрасного пола не готовы к этому. Ранее президент РФ Владимир Путин наградил 20 россиянок государственными наградами 8 марта. Российский лидер отметил отвагу и самоотверженность женщин, готовых защищать будущее страны. Среди награжденных были женщины, которые работают в Донбассе.

Российские женщины прекрасны, так как всегда остаются собой и не гонятся за трендами Запада. Об этом заявил американский ветеран и писатель Ноктис Дрейвен. «Российские женщины прекрасны, поскольку всегда остаются собой и не гонятся за западными трендами. В России женщины красивы <…> и не ненавидят мужчин», — написал Дрейвен в Twitter. Также в шутливой форме он отметил, что российские дамы стремятся оставаться женщинами, несмотря на западную тенденцию по смене пола. Многие подписчики Дрейвена поддержали его мнение. Некоторые из них отметили, что в России девушки желают создавать семьи, хотя большинство западных представительниц прекрасного пола не готовы к этому. Ранее президент РФ Владимир Путин наградил 20 россиянок государственными наградами 8 марта. Российский лидер отметил отвагу и самоотверженность женщин, готовых защищать будущее страны. Среди награжденных были женщины, которые работают в Донбассе.