18 марта 2023

Американский военный назвал две особые черты россиянок

Ветеран США Дрейвен похвалил россиянок за желание оставаться женщинами
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Открытие бассейна на крыше бц Высоцкий. Екатеринбург, девушка, шампанское, бокал, вино, вид на город
Российские женщины не гонятся за трендами Запада, считает Ноктис Дрейвен Фото:

Российские женщины прекрасны, так как всегда остаются собой и не гонятся за трендами Запада. Об этом заявил американский ветеран и писатель Ноктис Дрейвен.

«Российские женщины прекрасны, поскольку всегда остаются собой и не гонятся за западными трендами. В России женщины красивы <…> и не ненавидят мужчин», — написал Дрейвен в Twitter.

Также в шутливой форме он отметил, что российские дамы стремятся оставаться женщинами, несмотря на западную тенденцию по смене пола. Многие подписчики Дрейвена поддержали его мнение. Некоторые из них отметили, что в России девушки желают создавать семьи, хотя большинство западных представительниц прекрасного пола не готовы к этому.

Ранее президент РФ Владимир Путин наградил 20 россиянок государственными наградами 8 марта. Российский лидер отметил отвагу и самоотверженность женщин, готовых защищать будущее страны. Среди награжденных были женщины, которые работают в Донбассе.

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Российские женщины прекрасны, так как всегда остаются собой и не гонятся за трендами Запада. Об этом заявил американский ветеран и писатель Ноктис Дрейвен. «Российские женщины прекрасны, поскольку всегда остаются собой и не гонятся за западными трендами. В России женщины красивы <…> и не ненавидят мужчин», — написал Дрейвен в Twitter. Также в шутливой форме он отметил, что российские дамы стремятся оставаться женщинами, несмотря на западную тенденцию по смене пола. Многие подписчики Дрейвена поддержали его мнение. Некоторые из них отметили, что в России девушки желают создавать семьи, хотя большинство западных представительниц прекрасного пола не готовы к этому. Ранее президент РФ Владимир Путин наградил 20 россиянок государственными наградами 8 марта. Российский лидер отметил отвагу и самоотверженность женщин, готовых защищать будущее страны. Среди награжденных были женщины, которые работают в Донбассе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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