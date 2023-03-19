19 марта 2023
18 марта 2023
17 марта 2023

В Пермском крае назвали отрасль с самой высокой зарплатой

РИАН: отраслью с наивысшей зарплатой в Пермском крае стала химическая промышленность
© Служба новостей «URA.RU»
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Средняя зарплата в химической промышленности — 68 тысяч рублей Фото:

В Пермском крае отраслью с самой высокой зарплатой в 2022 году стала химическая промышленность. Об этом сообщают исследователи РИА Новости.

«Отрасль с наивысшей зарплатой — химическая промышленность. Средняя зарплата — 68 тысяч рублей», — говорится в исследовании. В рейтинге регионов Пермский край занял 43 место.

Ранее URA.RU писало, что в Пермском крае самую высокую зарплату предлагают менеджеру стройматериалов, электрогазосварщику и токарю-расточнику. Им готовы платить более 100 тысяч рублей в месяц.

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В Пермском крае отраслью с самой высокой зарплатой в 2022 году стала химическая промышленность. Об этом сообщают исследователи РИА Новости. «Отрасль с наивысшей зарплатой — химическая промышленность. Средняя зарплата — 68 тысяч рублей», — говорится в исследовании. В рейтинге регионов Пермский край занял 43 место. Ранее URA.RU писало, что в Пермском крае самую высокую зарплату предлагают менеджеру стройматериалов, электрогазосварщику и токарю-расточнику. Им готовы платить более 100 тысяч рублей в месяц.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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