В Пермском крае назвали отрасль с самой высокой зарплатой

РИАН: отраслью с наивысшей зарплатой в Пермском крае стала химическая промышленность

20 марта 2023 в 04:08 Размер текста - 17 +

Средняя зарплата в химической промышленности — 68 тысяч рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Пермском крае отраслью с самой высокой зарплатой в 2022 году стала химическая промышленность. Об этом сообщают исследователи РИА Новости. «Отрасль с наивысшей зарплатой — химическая промышленность. Средняя зарплата — 68 тысяч рублей», — говорится в исследовании. В рейтинге регионов Пермский край занял 43 место. Ранее URA.RU писало, что в Пермском крае самую высокую зарплату предлагают менеджеру стройматериалов, электрогазосварщику и токарю-расточнику. Им готовы платить более 100 тысяч рублей в месяц.

В Пермском крае отраслью с самой высокой зарплатой в 2022 году стала химическая промышленность. Об этом сообщают исследователи РИА Новости. «Отрасль с наивысшей зарплатой — химическая промышленность. Средняя зарплата — 68 тысяч рублей», — говорится в исследовании. В рейтинге регионов Пермский край занял 43 место. Ранее URA.RU писало, что в Пермском крае самую высокую зарплату предлагают менеджеру стройматериалов, электрогазосварщику и токарю-расточнику. Им готовы платить более 100 тысяч рублей в месяц.