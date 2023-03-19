В Пермском крае назвали отрасль с самой высокой зарплатой

Средняя зарплата в химической промышленности — 68 тысяч рублей
В Пермском крае отраслью с самой высокой зарплатой в 2022 году стала химическая промышленность. Об этом сообщают исследователи РИА Новости.
«Отрасль с наивысшей зарплатой — химическая промышленность. Средняя зарплата — 68 тысяч рублей», — говорится в исследовании. В рейтинге регионов Пермский край занял 43 место.
Ранее URA.RU писало, что в Пермском крае самую высокую зарплату предлагают менеджеру стройматериалов, электрогазосварщику и токарю-расточнику. Им готовы платить более 100 тысяч рублей в месяц.
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