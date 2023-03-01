Свердловчанка взяла в кредит 300 тысяч рублей и перевела их мошенникам

Аферист заставил свердловчанку оформить кредит и перевести ему деньги Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Жительница Красноуфимска (Свердловская область) оформила кредит на 338 тысяч рублей и перевела деньги мошеннику, который представился сотрудником Следственного комитета России. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.

«На телефон гражданки позвонил неизвестный, который представился сотрудником следственного комитета и сообщил, что мошенники пытаются оформить кредит. Доверившись неизвестному, женщина через приложение онлайн банка оформила кредит на сумму 338 500 рублей и перевела их мошеннику», — рассказали в пресс-службе ведомства.

По указаниям злоумышленника, свердловчанка сначала отправила аферисту 325 тысяч рублей, а позднее перевела еще 13,5 тысяч рублей. Теперь по факту происшествия сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.

Ранее URA.RU сообщало, что в Новоуральске 62-летняя пенсионерка взяла в кредит 400 тысяч рублей. Позднее свердловчанка перевела всю сумму аферистам.