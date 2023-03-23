Австралийский преступник Дэниел Ньюман, связанный с неонацистами и международным терроризмом, поехал воевать на Украину, несмотря на стремление специальных служб Австралии предотвратить военную подготовку за рубежом местных экстремистов. Об этом сообщает газета Sydney Morning Herald.
«Дэниел Ньюман, жестокий преступник с глубокими связями с неонацистскими лидерами в Новом Южном Уэльсе и Виктории и зарубежной террористической организацией Combat 18, прилетел в Азию в этом месяце, а затем отправился в Украину, сказав соратникам, что намерен взять в руки оружие антироссийских боевиков», — сообщает Sydney Morning Herald со слов источника, осведомленного о передвижениях Ньюмана.
Также сообщается, что Министерство внутренних дел страны и ASIO пытаются остановить австралийских белых расистов, путешествующих в Украину для борьбы, а власти начали «специальную операцию под кодовым названием Project Backencourt, чтобы помешать неонацистам покинуть Австралию для прохождения военной подготовки», — пишет газета. По данным издания, Ньюман является членом насильственной экстремистской группы Combat 18, основанной в Великобритании. Группа имеет членов по всей Европе и обвиняется в убийствах и серьезных актах политического насилия.
Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. В рядах украинской армии выступает большое количество иностранных военных. По словам представителя МИД РФ Марии Захаровой, в зоне СВО присутствует 8 тысяч наемников из 60 разных стран, в том числе из тех, в которых наемничество запрещено официально. Австрийский полковник Маркус Райснер заявил, что в ВСУ задействованы солдаты Североатлантического альянса (НАТО), передает RT.
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Австралийский преступник Дэниел Ньюман, связанный с неонацистами и международным терроризмом, поехал воевать на Украину, несмотря на стремление специальных служб Австралии предотвратить военную подготовку за рубежом местных экстремистов. Об этом сообщает газета Sydney Morning Herald. «Дэниел Ньюман, жестокий преступник с глубокими связями с неонацистскими лидерами в Новом Южном Уэльсе и Виктории и зарубежной террористической организацией Combat 18, прилетел в Азию в этом месяце, а затем отправился в Украину, сказав соратникам, что намерен взять в руки оружие антироссийских боевиков», — сообщает Sydney Morning Herald со слов источника, осведомленного о передвижениях Ньюмана. Также сообщается, что Министерство внутренних дел страны и ASIO пытаются остановить австралийских белых расистов, путешествующих в Украину для борьбы, а власти начали «специальную операцию под кодовым названием Project Backencourt, чтобы помешать неонацистам покинуть Австралию для прохождения военной подготовки», — пишет газета. По данным издания, Ньюман является членом насильственной экстремистской группы Combat 18, основанной в Великобритании. Группа имеет членов по всей Европе и обвиняется в убийствах и серьезных актах политического насилия. Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. В рядах украинской армии выступает большое количество иностранных военных. По словам представителя МИД РФ Марии Захаровой, в зоне СВО присутствует 8 тысяч наемников из 60 разных стран, в том числе из тех, в которых наемничество запрещено официально. Австрийский полковник Маркус Райснер заявил, что в ВСУ задействованы солдаты Североатлантического альянса (НАТО), передает RT.