SMH: жестокий преступник из Австралии отправился на Украину воевать против русских

24 марта 2023 в 01:18 Размер текста - 17 +

Австралийский преступник Дэниел Ньюман отправился воевать на Украину Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Австралийский преступник Дэниел Ньюман, связанный с неонацистами и международным терроризмом, поехал воевать на Украину, несмотря на стремление специальных служб Австралии предотвратить военную подготовку за рубежом местных экстремистов. Об этом сообщает газета Sydney Morning Herald. «Дэниел Ньюман, жестокий преступник с глубокими связями с неонацистскими лидерами в Новом Южном Уэльсе и Виктории и зарубежной террористической организацией Combat 18, прилетел в Азию в этом месяце, а затем отправился в Украину, сказав соратникам, что намерен взять в руки оружие антироссийских боевиков», — сообщает Sydney Morning Herald со слов источника, осведомленного о передвижениях Ньюмана. Также сообщается, что Министерство внутренних дел страны и ASIO пытаются остановить австралийских белых расистов, путешествующих в Украину для борьбы, а власти начали «специальную операцию под кодовым названием Project Backencourt, чтобы помешать неонацистам покинуть Австралию для прохождения военной подготовки», — пишет газета. По данным издания, Ньюман является членом насильственной экстремистской группы Combat 18, основанной в Великобритании. Группа имеет членов по всей Европе и обвиняется в убийствах и серьезных актах политического насилия. Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. В рядах украинской армии выступает большое количество иностранных военных. По словам представителя МИД РФ Марии Захаровой, в зоне СВО присутствует 8 тысяч наемников из 60 разных стран, в том числе из тех, в которых наемничество запрещено официально. Австрийский полковник Маркус Райснер заявил, что в ВСУ задействованы солдаты Североатлантического альянса (НАТО), передает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Австралийский преступник Дэниел Ньюман, связанный с неонацистами и международным терроризмом, поехал воевать на Украину, несмотря на стремление специальных служб Австралии предотвратить военную подготовку за рубежом местных экстремистов. Об этом сообщает газета Sydney Morning Herald. «Дэниел Ньюман, жестокий преступник с глубокими связями с неонацистскими лидерами в Новом Южном Уэльсе и Виктории и зарубежной террористической организацией Combat 18, прилетел в Азию в этом месяце, а затем отправился в Украину, сказав соратникам, что намерен взять в руки оружие антироссийских боевиков», — сообщает Sydney Morning Herald со слов источника, осведомленного о передвижениях Ньюмана. Также сообщается, что Министерство внутренних дел страны и ASIO пытаются остановить австралийских белых расистов, путешествующих в Украину для борьбы, а власти начали «специальную операцию под кодовым названием Project Backencourt, чтобы помешать неонацистам покинуть Австралию для прохождения военной подготовки», — пишет газета. По данным издания, Ньюман является членом насильственной экстремистской группы Combat 18, основанной в Великобритании. Группа имеет членов по всей Европе и обвиняется в убийствах и серьезных актах политического насилия. Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. В рядах украинской армии выступает большое количество иностранных военных. По словам представителя МИД РФ Марии Захаровой, в зоне СВО присутствует 8 тысяч наемников из 60 разных стран, в том числе из тех, в которых наемничество запрещено официально. Австрийский полковник Маркус Райснер заявил, что в ВСУ задействованы солдаты Североатлантического альянса (НАТО), передает RT.