Депздрав ХМАО нашел подрядчика на закупку лекарства для онкобольных

26 марта 2023 в 08:03 Размер текста - 17 +

Препарат «Лейпролелин» будет поставляться московской фармацевтической фирмой Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Департамент здравоохранения ХМАО заключает контракт на закупку противоопухолевого препарата «Лейпролелин» с московской фирмой ООО «Фармрост». Предыдущие два аукциона были признаны не состоявшимися из-за отсутствия заявок от поставщиков. Информация размещена на портале «Госзакупки». «Описание объекта закупки — поставка лекарственного препарата для медицинского применения «Лейпрорелин» для обеспечения отдельных категорий граждан <…> по рецептам бесплатно, за счет средств бюджета автономного округа, в 2023 году. Исполнитель — ООО «Фармрост», — говорится в опубликованных документах. В данный момент контракт находится на подписании у подрядчика. Начальная стоимость закупки осталась прежняя — 3 191 925,60 рублей. Согласно данным портала Федеральной налоговой службы РФ, ООО «Фармрост» зарегистрировано в 2020 году в городе Москва. Основной вид деятельности — торговля оптовая фармацевтической продукцией. По данным портала госзакупок фирма активно участвует в аукционах. Ранее URA.RU сообщало, что департамент здравоохранения ХМАО с ноября 2022 года не может найти поставщика для закупки противоопухолевого препарата «Лейпролелин». В марте новый аукцион был размещен на портале «Госзакупки».

Департамент здравоохранения ХМАО заключает контракт на закупку противоопухолевого препарата «Лейпролелин» с московской фирмой ООО «Фармрост». Предыдущие два аукциона были признаны не состоявшимися из-за отсутствия заявок от поставщиков. Информация размещена на портале «Госзакупки». «Описание объекта закупки — поставка лекарственного препарата для медицинского применения «Лейпрорелин» для обеспечения отдельных категорий граждан <…> по рецептам бесплатно, за счет средств бюджета автономного округа, в 2023 году. Исполнитель — ООО «Фармрост», — говорится в опубликованных документах. В данный момент контракт находится на подписании у подрядчика. Начальная стоимость закупки осталась прежняя — 3 191 925,60 рублей. Согласно данным портала Федеральной налоговой службы РФ, ООО «Фармрост» зарегистрировано в 2020 году в городе Москва. Основной вид деятельности — торговля оптовая фармацевтической продукцией. По данным портала госзакупок фирма активно участвует в аукционах. Ранее URA.RU сообщало, что департамент здравоохранения ХМАО с ноября 2022 года не может найти поставщика для закупки противоопухолевого препарата «Лейпролелин». В марте новый аукцион был размещен на портале «Госзакупки».