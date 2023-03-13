Депздрав ХМАО не может найти поставщика препарата для онкобольных

14 марта 2023 в 08:30 Размер текста - 17 +

Препарат предназначен для льготной категории граждан и должен выдаваться бесплатно по рецепту Фото: Денис Моргунов © URA.RU Департамент здравоохранения ХМАО с ноября 2022 года не может найти поставщика для закупки противоопухолевого препарата «Лейпролелин». Аукцион ранее дважды размещался на портале госзакупок, но был признан несостоявшимся из-за отсутствия ценовых предложений от поставщиков. Новый электронный аукцион по поиску подрядчика опубликован в марте на портале «Госзакупки». «Описание объекта закупки — поставка лекарственного препарата для медицинского применения „Лейпрорелин“ для обеспечения отдельных категорий граждан <…> по рецептам бесплатно, за счет средств бюджета автономного округа, в 2023 году. Начальная (максимальная) цена контракта — 3 191 925,60 рубля», — говорится в опубликованных документах. Контракт действует с момента подписания до 20 декабря 2023 года. Помимо стоимости лекарственного препарата, в стоимость закупки включены все расходы на перевозку, погрузо-разгрузочные работы, страхование и обязательные платежи. Согласно регистру лекарственных средств России, «Лейпролелин» является противоопухолевым гормональным средством. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО из аптек пропал «Тамоксифен», который применяется при терапии рака молочной железы. Уполномоченный по правам человека в Югре Наталья Стребкова сообщила корреспонденту URA.RU, что, по данным Минпромторга, производитель препарата — компания «Озон» — планирует отгрузить поставщикам более 200 тысяч упаковок до конца января 2023 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Департамент здравоохранения ХМАО с ноября 2022 года не может найти поставщика для закупки противоопухолевого препарата «Лейпролелин». Аукцион ранее дважды размещался на портале госзакупок, но был признан несостоявшимся из-за отсутствия ценовых предложений от поставщиков. Новый электронный аукцион по поиску подрядчика опубликован в марте на портале «Госзакупки». «Описание объекта закупки — поставка лекарственного препарата для медицинского применения „Лейпрорелин“ для обеспечения отдельных категорий граждан <…> по рецептам бесплатно, за счет средств бюджета автономного округа, в 2023 году. Начальная (максимальная) цена контракта — 3 191 925,60 рубля», — говорится в опубликованных документах. Контракт действует с момента подписания до 20 декабря 2023 года. Помимо стоимости лекарственного препарата, в стоимость закупки включены все расходы на перевозку, погрузо-разгрузочные работы, страхование и обязательные платежи. Согласно регистру лекарственных средств России, «Лейпролелин» является противоопухолевым гормональным средством. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО из аптек пропал «Тамоксифен», который применяется при терапии рака молочной железы. Уполномоченный по правам человека в Югре Наталья Стребкова сообщила корреспонденту URA.RU, что, по данным Минпромторга, производитель препарата — компания «Озон» — планирует отгрузить поставщикам более 200 тысяч упаковок до конца января 2023 года.