Путин наградил свердловского силовика из окружения Куйвашева

Советник губернатора Свердловской области получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

Алексей Таврунов получил высокую награду от президента РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Советник губернатора Свердловской области, полковник внутренней службы в отставке Алексей Таврунов удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Такое решение принял президент РФ Владимир Путин, копия его указа есть в распоряжении URA.RU.

«За заслуги в развитии физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу наградить медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ II степени Таврунова Алексея Ивановича», — говорится в документе. Таврунов, помимо должности советника, занимает пост первого зампредседателя свердловского спортивного общества «Динамо», в которое входят сотрудники правоохранительных органов.

Последние полтора года Таврунов является активным участником большой политической интриги. Осенью 2021-го, в ходе выборов в свердловское заксобрание, он пытался стать депутатом. По неофициальным данным, ему покровительствовали лично губернатор Евгений Куйвашев и руководство областного главка МВД. Однако выборы Таврунов проиграл, и, несмотря на многочисленные переговоры, добиться кресла для него не удалось.

Прямо сейчас у него появляется новая возможность стать депутатом. От своего мандата планирует отказаться единоросс-списочник Алексей Коробейников, который попробует стать одномандатником по Ирбитскому округу. Его место, согласно одной из версий, передадут Таврунову. Сам полковник заверял URA.RU, что по-прежнему хочет работать в заксобрании.