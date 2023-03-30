30 марта 2023

Спасатели МЧС тестируют обувь пермского производителя в Арктике. Фото

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Отправка мобилизованных. Курган , ботинки, призыв, призывники, берцы, мобилизация, отправка призывников
После тестирования будет принято решение о том, будет ли запущено их массовое производство Фото:

Спасатели МЧС тестируют новые модели мембранной обуви от пермской фабрики TREK за полярным кругом в Арктике. Информацию разместили на канале платформы «Дзен» фабрики.

«TREK в Арктике! 25 марта стартовала экспедиция МЧС за полярным кругом. Для нашей обувной фабрики это очень важное событие, так как часть бойцов Центра спасательных операций особого риска „Лидер“ будут испытывать изделия нашего производства — это две модели утепленных мембранных ботинок и туристские гамаши и бахилы», — сообщили на фабрике обуви.

Опытные модели изготовлены на мембране отечественного производства. Образцы были переданы в экспедицию в поселок Амдерма Ненецкого автономного округа специально для тестирования. По завершению будет принято решение о дальнейшей судьбе новых моделей.

Компания ТREK выпускает спортивную и туристическую обувь. В 2022 году также стала производить обувь для военнослужащих.

Ботинки TREK на отечественной мембране тестируют в поселке Амдерма Ненецкого автономного округа
Ботинки TREK на отечественной мембране тестируют в поселке Амдерма Ненецкого автономного округа

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Спасатели МЧС тестируют новые модели мембранной обуви от пермской фабрики TREK за полярным кругом в Арктике. Информацию разместили на канале платформы «Дзен» фабрики. «TREK в Арктике! 25 марта стартовала экспедиция МЧС за полярным кругом. Для нашей обувной фабрики это очень важное событие, так как часть бойцов Центра спасательных операций особого риска „Лидер“ будут испытывать изделия нашего производства — это две модели утепленных мембранных ботинок и туристские гамаши и бахилы», — сообщили на фабрике обуви. Опытные модели изготовлены на мембране отечественного производства. Образцы были переданы в экспедицию в поселок Амдерма Ненецкого автономного округа специально для тестирования. По завершению будет принято решение о дальнейшей судьбе новых моделей. Компания ТREK выпускает спортивную и туристическую обувь. В 2022 году также стала производить обувь для военнослужащих.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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