Спасатели МЧС тестируют обувь пермского производителя в Арктике. Фото

31 марта 2023 в 16:57 Размер текста - 17 +

После тестирования будет принято решение о том, будет ли запущено их массовое производство Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Спасатели МЧС тестируют новые модели мембранной обуви от пермской фабрики TREK за полярным кругом в Арктике. Информацию разместили на канале платформы «Дзен» фабрики. «TREK в Арктике! 25 марта стартовала экспедиция МЧС за полярным кругом. Для нашей обувной фабрики это очень важное событие, так как часть бойцов Центра спасательных операций особого риска „Лидер“ будут испытывать изделия нашего производства — это две модели утепленных мембранных ботинок и туристские гамаши и бахилы», — сообщили на фабрике обуви. Опытные модели изготовлены на мембране отечественного производства. Образцы были переданы в экспедицию в поселок Амдерма Ненецкого автономного округа специально для тестирования. По завершению будет принято решение о дальнейшей судьбе новых моделей. Компания ТREK выпускает спортивную и туристическую обувь. В 2022 году также стала производить обувь для военнослужащих. Ботинки TREK на отечественной мембране тестируют в поселке Амдерма Ненецкого автономного округа «TREK Треккинговые ботинки» / vk.com

Спасатели МЧС тестируют новые модели мембранной обуви от пермской фабрики TREK за полярным кругом в Арктике. Информацию разместили на канале платформы «Дзен» фабрики. «TREK в Арктике! 25 марта стартовала экспедиция МЧС за полярным кругом. Для нашей обувной фабрики это очень важное событие, так как часть бойцов Центра спасательных операций особого риска „Лидер“ будут испытывать изделия нашего производства — это две модели утепленных мембранных ботинок и туристские гамаши и бахилы», — сообщили на фабрике обуви. Опытные модели изготовлены на мембране отечественного производства. Образцы были переданы в экспедицию в поселок Амдерма Ненецкого автономного округа специально для тестирования. По завершению будет принято решение о дальнейшей судьбе новых моделей. Компания ТREK выпускает спортивную и туристическую обувь. В 2022 году также стала производить обувь для военнослужащих.