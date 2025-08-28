В Пермском крае потерялся старенький беззубый той-терьер. Фото

В Пермском крае хозяйка ищет восьмилетнего той-терьера
Рексик черного цвета с седой мордочкой (архивное фото)
Рексик черного цвета с седой мордочкой (архивное фото)

На базе отдыха «Уральская вотчина» в районе деревни Дыбки под Нытвой (Пермский край) потерялся той-терьер Рексик. Песику уже восемь лет, у него седая мордочка и нет зубов. Объявление о пропаже питомца разместила тренер по йоге из Перми Наталья Балашова в своем telegram-канале.

«Ребят, у нас потерялся Рексик. Пропал в районе деревни Дыбки на базе „Уральская вотчина“. У него нет зубов, мордочка седая. Просьба откликнуться, если вы видели где-то, у кого-то. Или вдруг появился у того, у кого собаки не было раньше», — написала Наталья Балашова.

Она отметила, что той-терьер не мог просто так убежать. Он сильно привязан к своим хозяевам.

Ранее URA.RU рассказало, что пермячка из-за больного сердца оставила в подъезде трех котят. Малышам было всего 12 дней.

