В Пермском крае арестовали активистку за пожертвование ФБК*

Жительницу Березников (Пермский край) Елену Гусеву арестовали за пожертвования в ФБК*. Активистку арестовали почти на два месяца, пишет 59.ru.
«Ленинский районный суд Перми выбрал меру пресечения спортсменке и активистке Елене Гусевой из Березников. Ее арестовали на 1 месяц и 23 суток за донаты ФБК*», — пишет 59.ru cо ссылкой на пресс-службу Ленинского районного суда Перми.
Гусева известная активистка и спортсменка. Она переплыла Беренгов пролив в 2014 году. Пермский юрист и правозащитники Артем Файзулин считает, что Гусеву и его жену Ирину обвиняют в одном и том же. Файзулину задержали 27 августа за донаты ФБК*, а 28 августа отправили в СИЗО.
Ранее URA.RU рассказало, что в 2024 году у Артема Файзулина и Елены Гусевой прошли обыски. Также приходили к общественнице Ирине Ляшенко.
*Фонд борьбы с коррупцией — НКО-иноагент, экстремистская организация, деятельность которой запрещена на территории РФ, ее ликвидировали в 2021 году.
