Сейчас в России не выставлено на продажу ни одного такого автомобиля
В Перми заметили раритетный американский автомобиль Chevrolet Corvette C2 Stingray 1960-х годов выпуска. Фотографии автомобиля опубликовали в telegram-канале «Новости Перми и Пермского края. Солевар».
«В Перми заметили настоящий раритет: спортивный автомобиль Chevrolet Corvette (C2), который выпускали еще в 1960-е годы», — говорится в посте. Модель второго поколения Corvette производилась с 1963 по 1967 год.
Ранее URA.RU рассказывало, что на пермских улицах появился спорткар Lamborghini Huracan Sterrato. Стоимость автомобиля составляет более 50 млн рублей.
Автомобиль был припаркован на улице Советской
На фото у автомобиля номера с 159 регионом
