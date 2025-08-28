Названы самые загруженные автобусные маршруты Перми

Автобусные маршруты №36, №55 и №20 стали самыми загруженными направлениями общественного транспорта в Перми по итогам первого полугодия 2025 года. При этом ни один из маршрутов не обслуживается автобусами-гармошками.
"Маршрут №36 («Театр Ироничная компания – Вышка 2») лидирует по числу перевозимых пассажиров: за один рейс автобус в среднем перевозит 119 человек. На втором месте — маршрут №55 («Планета – Архиерейка») с показателем 108 пассажиров за рейс. Замыкает тройку маршрут №20 («Новый Крым – Центральный рынок»), где за одну поездку перевозят порядка 104 человек", — сообщает портал «В курсе.ру» со ссылкой на департамент транспорта администрации Перми.
В департаменте транспорта объяснили, что использование автобусов особо большого класса на ряде маршрутов невозможно из-за специфики местности. Среди них — узкие дороги, сложные повороты, а также особенности рельефа.
