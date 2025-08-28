Названы самые загруженные автобусные маршруты Перми

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На трех самых загруженных маршрутах Перми работают обычные автобусы
На трех самых загруженных маршрутах Перми работают обычные автобусы Фото:

Автобусные маршруты №36, №55 и №20 стали самыми загруженными направлениями общественного транспорта в Перми по итогам первого полугодия 2025 года. При этом ни один из маршрутов не обслуживается автобусами-гармошками.

"Маршрут №36 («Театр Ироничная компания – Вышка 2») лидирует по числу перевозимых пассажиров: за один рейс автобус в среднем перевозит 119 человек. На втором месте — маршрут №55 («Планета – Архиерейка») с показателем 108 пассажиров за рейс. Замыкает тройку маршрут №20 («Новый Крым – Центральный рынок»), где за одну поездку перевозят порядка 104 человек", — сообщает портал «В курсе.ру» со ссылкой на департамент транспорта администрации Перми.

В департаменте транспорта объяснили, что использование автобусов особо большого класса на ряде маршрутов невозможно из-за специфики местности. Среди них — узкие дороги, сложные повороты, а также особенности рельефа.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Автобусные маршруты №36, №55 и №20 стали самыми загруженными направлениями общественного транспорта в Перми по итогам первого полугодия 2025 года. При этом ни один из маршрутов не обслуживается автобусами-гармошками. "Маршрут №36 («Театр Ироничная компания – Вышка 2») лидирует по числу перевозимых пассажиров: за один рейс автобус в среднем перевозит 119 человек. На втором месте — маршрут №55 («Планета – Архиерейка») с показателем 108 пассажиров за рейс. Замыкает тройку маршрут №20 («Новый Крым – Центральный рынок»), где за одну поездку перевозят порядка 104 человек", — сообщает портал «В курсе.ру» со ссылкой на департамент транспорта администрации Перми. В департаменте транспорта объяснили, что использование автобусов особо большого класса на ряде маршрутов невозможно из-за специфики местности. Среди них — узкие дороги, сложные повороты, а также особенности рельефа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...