Пермячка отсудила у клиники 1,5 млн рублей за дефекты при лечении и имплантации

Суд обязал частную клинику вернуть клиентке деньги за некачественно оказанную услугу
Суд обязал частную клинику вернуть клиентке деньги за некачественно оказанную услугу

В Пермском крае клиенту стоматологической клиники «Альтенхофф» удалось отсудить деньги за некачественное лечение, протезирование и имплантацию зуба. Пермский краевой суд, рассмотрев гражданский иск, удовлетворил его.

«Пермский краевой суд удовлетворил исковые требования гражданки И. к стоматологической клинике „Альтенхофф“ […] на общую сумму более 1,5 миллионов рублей», — сообщает ООО «Медико-правовая коллегия» на своем сайте. Услуги по терапевтической стоматологии, ортопедическому и ортодонтическому лечению были оказаны клиникой период с 2016 по 2022 год.

Последствия лечения у пермячки начались «сильнейшие боли в верхней челюсти», говорится на сайте организации. У женщины также нарушился прикус, развилась патология со стороны височно-верхнечелюстного сустава, обострилась патология ЛОР-органов. Сейчас она не может обходиться без ношения специальной расслабляющей капы.

Судебный процесс длился более двух лет. За время судебного разбирательства было проведено три судебно-медицинские экспертизы. Последняя, проведенная Пермском краевом бюро судмедэкспертизы, установила наличие дефектов как при лечении, так и при протезировании и имплантации имплантация зуба. Клиентка ООО «Альтенхофф» обратилась в суд с требованием возместить расходы за некачественно оказанную медицинскую помощь, компенсировать моральный вред, неустойку и штраф за несвоевременное удовлетворение требований потребителя. Решение Пермского краевого суда вступило в законную силу.

По итогам 2023 года ООО «Альтенхофф» заняло последнюю строчку в итоговом рейтинге медицинских организаций по качеству предоставляемых услуг. В то же время лучшей стоматологической клиникой была признана Пермская краевая стоматологическая поликлиника №2.

